O pesadelo do avião de Pamela Anderson: como a identidade equivocada a levou a uma experiência de quase morte

A atriz e modelo canadense-americana Pamela Anderson recentemente compartilhou uma história chocante durante uma entrevista no podcast “Happy Sad Confused”, revelando um terrível incidente em um avião onde um homem tentou atacá-la após confundi-la com um membro do país. trio musical The Chicks (anteriormente conhecido como Dixie Chicks).

A história se desenrolou quando um homem furioso se aproximou da estrela de Baywatch, Anderson, durante o vôo. Ela explicou: “Desta vez, eu estava em um vôo e um cara veio até mim e disse: ‘Você sabe o que este país fez por você?’” Anderson se lembra de ter se sentido confuso e assustado, acrescentando: “E eu pensei, ‘Oh meu Deus. O que eu fiz? Eu estava tipo, ‘Oh Deus.’ “Eu olhei para trás e ele estava (com raiva).”

À medida que a situação piorava, um comissário interveio e teve que conter fisicamente o homem. “Então esse comissário teve que algemá-lo na cadeira porque ele estava tentando me atacar”, disse Anderson.

A razão chocante por trás do ataque do homem foi que ele pensava que Anderson era Natalie Maines, a vocalista do The Chicks, que provocou indignação nacional em 2003 depois de criticar publicamente o presidente George W. Bush durante a Guerra do Iraque. “Sim. No final, ele pensou que eu era uma Dixie Chick. Lembra daquela coisa toda de Dixie Chick?” Anderson comentou, notando os altos níveis de tensão pública em torno da banda na época.

O incidente traumático deixou um impacto duradouro em Anderson. “Eles quase me mataram em um avião. Depois disso fiquei com um pouco de medo de voar”, confessou ao relembrar a história. Apesar do tom humorístico, ficou claro que a experiência não foi motivo de riso naquele momento.

O incidente provavelmente ocorreu em 2003, quando The Chicks enfrentou forte reação após comentários polêmicos de Maines sobre Bush. O incidente foi um momento chave na história da banda, já que sua reputação sofreu um grande golpe e as vendas de suas músicas diminuíram significativamente, um período posteriormente narrado em seu documentário de 2006, Shut Up and Sing.

Fonte