O pescador indiano, preso em 2022, morre na prisão de Karachi, oitava fatalidade em dois anos: Fuentes

Um pescador indiano, que foi preso pelas autoridades paquistanesas em 2022, morreu na prisão de Karachi na quinta -feira, disseram fontes à TV da Índia hoje. O pescador, Babu, não foi libertado pelas autoridades, apesar de cumprir sua sentença completa na prisão.

Ele não era o único pescador que estava esperando para ser libertado antes de sua morte. Existem outros 180 pescadores indianos na mesma condição.

Em particular, esta é a morte do oitavo pescador no Paquistão nos últimos dois anos.

A Índia levanta continuamente a questão da libertação antecipada de prisioneiros com o lado paquistanês.

O Ministério das Relações Exteriores em comunicado publicado em 20 de dezembro de 2024 mencionou que 209 pescadores indianos foram cativados no Paquistão. Dos 209, o MEA declarou que 51 pescadores são presos no Paquistão desde 2021, outros 130 foram presos desde 2022, enquanto nove pescadores em 2023 e 19 outros desde 2024 foram presos.

A declaração também indicou que 2.639 pescadores indianos são repatriados pelo vizinho Paquistão desde 2014.