O pessoal da moda sabe que essa combinação de cores nunca (e nunca terá) teve uma era de fracasso

Na Who What Wear, discutimos frequentemente combinações de cores sofisticadas (pense camelo e vermelho , marrom chocolate e bordô , preto e azul marinho etc.). Embora estas combinações possam mudar com as estações, uma combinação intemporal permanece sempre: a dupla clássica de preto e branco. Esta combinação é o epítome da elegância e Felicity Jones é o mais recente ícone de estilo a mostrar o seu poder.

Na estreia de seu filme em Londres O brutalistaJones deslumbrou os participantes com um vestido preto e branco requintado da coleção pré-outono 2025 da Valentino. O vestido apresenta um sedutor decote sem costas, grande laço no peito, corpete branco e saia preta em formato de V, criando uma peça de moda por excelência. Para garantir que o vestido continuasse sendo a estrela da noite, a atriz, que recentemente foi indicada ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante da Academia Britânica de Cinema e Televisão, optou por saltos simples com tiras pontiagudas no tornozelo.

(Crédito da imagem: Valentino/Getty Images)

Sobre Felicity Jones: Valentino Vestido pré-outono de 2025

Além do visual de Jones no tapete vermelho, o apelo eterno dos vestidos preto e branco chamou a atenção dos entusiastas da moda nas passarelas da primavera de 2025. Por exemplo, Giambattista Valli exibiu um vestido extravagante adornado com penas, Jil Sander apresentou um vestido moderno e curto. minivestido de gola com mangas e Christian Siriano ofereceu uma versão marcante sem alças.

Pensando nisso, continue navegando para conferir minha seleção de vestidos preto e branco para adicionar ao seu guarda-roupa.

Compre os melhores vestidos preto e branco

Sempre vejo esse vestido no meu feed do Instagram.

H&M Vestido canelado com saia larga Encontre um Na verdade um vestido chique de US$ 30 hoje em dia é algo inédito.

Considere sua roupa de Dia dos Namorados encontrada.

LEOA Minivestido feminino de popeline de manga comprida contrastante

Amantes e amigos Vestido Katie Esse vestido ainda está esgotado, corra.

ALESSANDRA RICO Envers e Mikado vestido midi crepe de chine peplum com acabamento em renda Estou adicionando à minha lista de desejos de inverno.

Etiqueta ASTR Minivestido contrastante de manga comprida e ombros largos A versão mais sofisticada de um LBD.

Reforma Vestido Anabela Esta combinação de preto e branco com tweed cria um vestido muito rico.

SOLACE LONDRES Arla Vestido de noite com babados em sarja de cetim e crepe