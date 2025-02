O piaggio ciao? Um retorno sensacional: aqui está o novo modelo | Olhar

Alessandro dell’orto 13 de fevereiro de 2025

Se – de acumuladores reais nostálgicos e em série de tudo o que você se lembra dos anos da juventude – você nunca teve a coragem de raspar e ainda assim, empoeirado, em algum lugar, seu momento chegou. E especialmente sua salvação. Sim, o mítico Olá Piaggio (Para o mais novo: foi a scooter, produzida de 1967 a 2006, que também poderia ser usada em pedais que quase o transformariam em bicicleta: não era por nada que o ciclomotor fosse chamado) que acompanhou na era de ouro, Sua liberdade de acelerar ao ar livre (no momento em que o capacete não era obrigatório), pode custar -lhe pela rua para transportar todas as conquistas) e você se sentiu muito “legal” (a maioria dos Tamarri também mudou com o rack de bagagem e o rack e o rack e o GAS FAST, alguém também fez o motor composto aumentando -o de 50 para 75 cc), agora pode voltar a experimentar novamente. Se? Transformando-se de Ciao para E-Ciao, isto é, em uma bicicleta elétrica.

Transformação

A proposta da empresa é Ambra Italia Van Florence, que produziu um kit (com 90 componentes que modernizam um pouco tudo) que é capaz de regenerar exatamente o olá (o mecanismo antigo é removido, o que tornaria os limites rigorosos legais hoje: essencialmente, essencialmente, essencialmente, em essência, Uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez que você Faça isso o trabalho, você não pode voltar) colocando -o na rua como uma bicicleta apoiada por pedal. “De fato, não era apenas um ciclomotor, mas um ícone da liberdade e o símbolo de uma geração -Tiberio Casali, 64 anos, fundadora da empresa -foi produzida de 1967 a 2006 e vendida em cerca de três milhões e meio Era o mais popular “cinquenta” do mundo e representado pela independência dos jovens em duas rodas.





E assim, como nostálgico, eu me perguntei o que poderia ser feito. E a ideia certa veio a mim: Transforme -o em bicicleta elétrica». O que então pensa sobre isso, um pouco sempre foi. Pode-se dizer que o olá estava inconsciente ao longo do tempo, com a dupla possibilidade de ser usada como motor ou bicicleta e, nesse sentido, pode ser considerado o ancestral da bicicleta eletrônica. «Meu primeiro protótipo estava pronto em 7 de março de 2021 e, em pouco tempo, passou todos os testes rigorosos, tanto no nível do quadro quanto em relação à parte elétrica. Um ano depois, começamos a vender. Piaggio? Não, ele nunca se ouviu e nem estava interessado em uma colaboração. O que oferecemos agora é um serviço completo de vendas e instalação, em nossos workshops autorizados, de kits inovadores, projetados e patenteados por nós, para transformar o antigo hello do ciclomotor em uma inovadora bicicleta eletrônica que pesa 38 kg (dois menos do original , nota dos editores) equipados com um motor de 250W e uma velocidade máxima de 25 km/h, tornando -o perfeito para a cidade e mais ».

Sim, um meio de transporte que não requer seguro ou placa (“até o livreto de circulação original não é necessário, mas é essencial que o número do chassi seja claramente legível”) e que você possa fazê -lo como dito sem um capacete (” Mas recomendamos para a segurança ») também nas ciclovias.

Usado ou recuperado

Nostalgia, conforto, ecologia, segurança. Mas vamos para o prático: quanto custa transformar a antiga scooter? Os preços variam de 3050 euros (o único kit e a instalação, incluindo custos operados à mão) por 5000 euros (instalação e restauração) com base nas condições do ciclomotor. «Como parte da política da nossa empresa, instalamos a mudança na bicicleta eletrônica apenas no Hello em excelente estado ou, se necessário, Nós os restauramos Para garantir qualidade e charme. No entanto, aqueles que não têm olá podem entrar em contato conosco e nós o ajudaremos a encontrar um (aqueles que estão sendo usados ​​atualmente estão em não -interrupções, 500/600 euros, etc.). O nosso é um nicho de nicho por enquanto, mas ainda estamos vendendo em todas as cidades da Itália ». Sim, porque o Hello estava na moda em todos os lugares e quem o possuía, o investimento é inevitavelmente tentado. Escovar e mover um antigo companheiro de aventureiro sem poluição. Mas especialmente para recomprar alguns jovens.