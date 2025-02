O plano de aquisição de Gaza de Donald Trump causa fortes críticas ao Hamas, Arábia Saudita e Austrália

A proposta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que os Estados Unidos assumam o cargo “da Faixa de Gaza e o reassentamento de seus residentes palestinos foi rapidamente denunciado por aliados americanos, líderes mundiais e organizações internacionais e adversários por igual . Das nações do Oriente Médio, os aliados americanos na Europa a potências globais como China e Rússia, a reação foi extremamente negativa, e os líderes reafirmaram seu compromisso com uma solução de dois estados. O plano, que ele detalhou durante uma conferência da Casa Branca com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu, foi criticado como irrealista e uma violação dos direitos palestinos.

Visão de Trump: um gaza remodelado Trump, falando na conferência de imprensa, descreveu sua visão de transformar Gaza em “La Riviera del Médio Oriente”, com os Estados Unidos supervisionando os esforços de reconstrução.

“Os Estados Unidos assumirão a faixa de Gaza, e também faremos um trabalho com ele”, disse Trump. “Seremos e seremos responsáveis ​​por desmantelar todas as bombas perigosas sem explorar e outras armas no local, nivelar o local e se livrar dos edifícios destruídos, nivelando -o, criando um desenvolvimento econômico que fornecerá números ilimitados de obras”.

Netanyahu, ao lado de Trump, não apoiou explicitamente a idéia, mas sorriu quando Trump falou sobre a construção de novos assentamentos para os palestinos do lado de fora da faixa de Gaza.

Nações do Oriente Médio rejeitam o plano A Arábia Saudita foi uma das primeiras a rejeitar a proposta de Trump, reiterando seu compromisso com um estado palestino independente.

“O reino da Arábia Saudita também enfatiza o que havia anunciado anteriormente em relação à sua rejeição absoluta da infração dos direitos legítimos do povo palestino, por meio de políticas de assentamento israelense, a anexação das terras palestinas ou esforços para deslocar o povo palestino de sua terra “, disse o comunicado.

Uma autoridade sênior iraniana também rejeitou a idéia, afirmando: “O Irã não concorda com nenhum deslocamento de palestinos e a comunicou através de vários canais”.

O Egito, que já havia se recusado a aceitar refugiados palestinos como parte de qualquer acordo pós -guerra, reiterou que os esforços de reconstrução não deveriam implicar o deslocamento dos residentes de Gaza. O Ministério das Relações Exteriores do Egito emitiu uma declaração que enfatizou a necessidade de reconstruir “sem tirar os palestinos da faixa de Gaza”.

Aliados globais voltam O primeiro -ministro australiano, Anthony Albanese, ficou visivelmente frustrado quando perguntado sobre os comentários de Trump, enfatizando a longa política de dados de seu país. “A posição da Austrália é a mesma da manhã, como era no ano passado, como era há 10 anos”, disse ele.

Albanese, cujo país é um dos aliados americanos mais fortes da região Ásia e Pacífico, parecia frustrado por ser questionado sobre o plano de Gaza, que enfatiza que suas políticas “serão consistentes”.

“Não darei, como primeiro -ministro da Austrália, fazer um comentário diário sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos”, disse ele. “Meu trabalho é apoiar a posição da Austrália.”

O Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia ecoou sentimentos semelhantes, reafirmando seu apoio a uma solução de dois estados.

O Ministério das Relações Exteriores da Nova Zelândia disse em comunicado que seu “apoio de longo prazo para uma solução de dois estados está no registro” e acrescentou que “não comentará cada proposta que surge”.

Rússia e China encontram a solução de dois estados O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, reiterou o apoio da Rússia a uma solução de dois estados.

“Esta é a tese que está consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança da ONU, esta é a tese de que compartilha a esmagadora maioria dos países envolvidos nesse problema. Vimos disso, apoiamos e acreditamos que este é o Somente opção possível.

O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, também expressou oposição a qualquer realocação forçada de palestinos.

“Nós nos opomos à realocação forçada de pessoas em Gaza e esperamos que as partes relevantes aceitem fogo e incêndio no pós -guerra em Gaza como uma oportunidade de pressionar o problema palestino no caminho certo”, disse ele.

Reações palestinas e Hamas O presidente palestino, Mahmoud Abbas, solicitou uma intervenção internacional, pedindo às Nações Unidas que “protejam o povo palestino e seus direitos inalienáveis”. Ele descreveu o plano de Trump como “uma violação séria do direito internacional”.

O Hamas, o grupo militante que lançou o ataque de 7 de outubro de 2023 contra Israel, que matou cerca de 1.200 pessoas e desencadeou a guerra atual, também condenou a proposta.

“Em vez de manter a ocupação sionista pelo crime de genocídio e deslocamento, ele está sendo recompensado, não punido”, afirmou o Hamas em comunicado.

Türkiye, grupos islâmicos condenam a proposta de Trump O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, descartou a idéia de Trump como “incorreta e absurda”. “As deportações de Gaza não são algo que a região ou nós aceitaríamos”, disse ele. “Mesmo pensar nisso, na minha opinião, é incorreto e absurdo”, disse Fidan.

O Secretário Geral da Organização de Libertação da Palestina (PLO), Hussein al-Sheikh, reforçou a posição da liderança palestina. “A liderança palestina afirma sua posição firme de que a solução de dois estados, de acordo com a legitimidade internacional e o direito internacional, é a garantia de segurança, estabilidade e paz”.

A jihad islâmica, um grupo militante palestino, alertou para a instabilidade regional. “As posições e planos de Trump são uma escalada perigosa que ameaça a segurança nacional árabe e regional, especialmente no Egito e na Jordânia, que o governo dos EUA deseja enfrentar o povo palestino e seus direitos”.

Refraguddom Unido reafirma políticas longas O ministro das Relações Exteriores britânico David Lammy reconheceu a devastação em Gaza, mas reiterou a necessidade de uma pátria palestina. “Sobre o assunto de Gaza, Donald Trump está certo. Olhando para as cenas de palestinos que foram terrivelmente deslocados por tantos meses de guerra, fica claro que Gaza está em detritos ”, disse Lammy.

“Sempre fomos claros em nossa crença de que devemos procurar dois estados. Devemos ver os palestinos capazes de viver e prosperar em suas terras, em Gaza, na Cisjordânia.

O ministro do Meio Ambiente do Reino Unido, Steve Reed, disse que os palestinos deslocados devem poder voltar para casa. “Para essas pessoas, os últimos meses foram um pesadelo vivo, e é importante que eles possam ir para casa depois disso para começar a se reconstruir. Eles precisarão de muito apoio da comunidade internacional para fazê -lo, mas é a única maneira de alcançar uma solução e paz de longo prazo.

Líderes europeus rejeitam deslocamento forçado O porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da França, Christophe Lemoine, condenou qualquer plano de remover os palestinos de Gaza.

“A França reitera sua oposição a qualquer deslocamento forçado da população palestina de Gaza, que constituiria uma violação séria do direito internacional, um ataque às aspirações legítimas dos palestinos, mas também um importante obstáculo para a solução de dois estados e um grande Destabilizador de fatores para nossos parceiros próximos, Egito e Jordânia, bem como para toda a região.

O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, rejeitou firmemente a idéia de realocar os Gazans.

“Eu quero ser muito claro nisso: Gaza é a terra dos palestinos de Gazan e deve permanecer em Gaza.

Gaza faz parte da futura Espanha do estado palestino e deve coexistir a prosperidade e a segurança do estado israelense.

O ministro das Relações Exteriores da Irlanda, Simon Harris, ecoou essas preocupações, enfatizando o papel do direito internacional.

“A direção da viagem aqui é muito clara, precisamos de uma solução de dois estados, e o povo da Palestina e o povo de Israel têm o direito de viver nos Estados Unidos com segurança e é aí que a abordagem deve estar. Qualquer idéia de deslocar as pessoas de Gaza em qualquer outro lugar estaria em clara contradição com as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Leia também | Gaza Row: Um ‘novo mapa’ se torna viral nas redes sociais após o comentário de Donald Trump

Reação em nós A proposta do presidente Donald Trump para os Estados Unidos assumirem o cargo “da faixa de Gaza e reassentamos permanentemente por seus residentes palestinos gerou fortes críticas aos legisladores dos EUA, incluindo membros do estabelecimento político de seu próprio país.

O senador democrata Chris Coans denunciou fortemente os comentários de Trump, chamando -os de “ofensivos, loucos, perigosos e burros”.

“A ideia corre o risco de que o resto do mundo pense que somos um parceiro desequilibrado e não confiável, porque nosso presidente faz propostas malucas”, disse Coons.

Leia também | Primeiras 2 semanas de Trump: tarifas no Canadá e no México, repressão à imigração e mais

Ele também apontou a contradição na proposta de Trump, observando que o ex -presidente havia desmantelado anteriormente a Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos (USAID), que desempenha um papel fundamental nos esforços humanitários globais.

“Por que os demônios abandonariam décadas de programas humanitários bem estabelecidos, e agora lançaríamos um dos maiores desafios humanitários do mundo?” Coons perguntou.

Leia também | Plano C-17 dos EUA.

O representante democrático Rashida Tlaib, um legislador palestino americano de Michigan, voltou -se para as redes sociais para condenar a proposta de Trump, acusando -o de defender a eliminação forçada dos palestinos.

“Donald Trump está pedindo abertamente a limpeza étnica”, escreveu ele.