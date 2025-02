O plano de Gaza de Trump surpreende o mundo: um movimento estratégico ou uma aposta ousada? Como o mundo árabe afetará? | Notícias do mundo

Em uma decisão que surpreendeu o mundo, o ex -presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos estão prontos para assumir o controle da administração de Gaza. Esse movimento coloca Gaza no Worldwide Care Center, fazendo perguntas sobre as intenções reais de Trump. Isso ocorre dias depois de Israel alcançar um acordo de alto nível com o Hamas, um grupo militante com sede em Gaza, na Palestina.

Por que Trump está interessado em Gaza?

Durante anos, nações muçulmanas como Egito e Jordânia se distanciaram com Gaza, e os palestinos deslocados lutaram para encontrar refúgio. A região ficou devastada por 16 meses de guerra implacável, o que a reduz a detritos. Com as tendas improvisadas que substituem os edifícios, o anúncio dos “arquivos” de Trump causou um intenso debate.

No DNA de hoje, o Zee News analisou o plano de Gaza de Trump e o motivo do Beque.

Plano de quatro pontos de Trump para Gaza



Segundo relatos, o governo Trump tem uma abordagem estruturada para gerenciar Gaza, que inclui:

Reassentamento palestino: Uma seção de palestinos deslocados pode ser realocada para o Egito e a Jordânia.

Eliminando túneis subterrâneos: limpando a rede de túneis usados ​​para contrabando e atividades militantes.

Reconstrução de Gaza: elimine os detritos e a reconstrução da infraestrutura na região devastada pela guerra.

Eradicando Hamas, eliminando completamente a influência do Hamas de Gaza.

Embora Trump tenha apresentado isso como uma iniciativa humanitária baseada na segurança, os críticos questionam se há um motivo geopolítico mais profundo por trás disso.

Benefícios estratégicos para os Estados Unidos



Se os Estados Unidos estabelecerem controle militar em Gaza, serviria a dois interesses estratégicos principais:

Fortalecer a segurança de Israel: uma presença militar direta dos Estados Unidos perto da fronteira com Israel atuaria como um forte sistema de apoio para Tel Aviv.

Garanta a região do Golfo: as operações militares dos EUA em Gaza proporcionariam maior segurança aos seus aliados no Golfo, incluindo a Arábia Saudita e a Jordânia.

No entanto, esse movimento desafiaria diretamente o Irã, um dos adversários mais ferozes dos Estados Unidos da região. O Irã há muito tempo usa sua influência para pressionar Israel e as nações do Golfo, mas uma posição americana em Gaza pode enfraquecer significativamente a influência de Teerã.

Reações e implicações globais do Oriente Médio



Como esperado, Israel recebeu a proposta de Trump, vendo -a como um grande impulso para sua segurança regional. No entanto, o movimento pode aumentar as tensões com o Irã, o que se opôs repetidamente a qualquer expansão militar dos EUA no Oriente Médio.

Os analistas acreditam que a estratégia de Gaza de Trump também pode ser uma maneira de compensar os contratempos dos Estados Unidos na Síria, onde grupos militantes apoiados pela Turquia como Hayat Tahrir al-Sham ganharam controle, forçando os militares a se aposentar. Ao garantir a Gaza e a fronteira da Jordânia, Trump poderia estabelecer uma nova primeira linha para conter influência turca.

Uma mudança de jogo para o mundo árabe?



Se o plano de Trump se materializar, não apenas o futuro da Gaza mudará, ele poderá remodelar todo o Oriente Médio. O movimento pode redefinir a dinâmica do poder, afastando a influência de atores tradicionais como o Irã e Türkiye enquanto fortalecem a vinícola dos Estados Unidos na região.

Resta ver se essa é uma missão humanitária genuína ou uma manobra geopolítica calculada. Mas uma coisa é segura: o plano de Gaza de Trump enviou ondas de choque em todo o mundo.