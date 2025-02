“A aprovação do plano geral da cidade de Sevastopol resolverá a questão do desenvolvimento sustentável de áreas e estimulará as atividades de investimento na área jurídica russa”.

Ele também disse que, como resultado de discussões públicas sobre o Plano Geral, mais de 3.600 propostas foram recebidas de residentes de Sevastopol. Eles foram considerados por um comitê especial. As alterações são feitas no documento final. O projeto também foi acordado com as autoridades federais.

O plano geral prevê o crescimento da população de 560 a 800 mil pessoas até 2046. A primeira fase de implementação foi projetada até 2030 e todo o plano geral – até 2046.

O documento aumenta o número de zonas verdes em Sevastopol com 1000 hectares. As áreas são fornecidas para a infraestrutura social e o desenvolvimento do quadro de transporte. Está planejado construir um túnel perto da Baía de Sevastopol, que conecta o lado norte e sul da cidade.

Também no plano geral, foram resolvidos muitos problemas dos proprietários dos edifícios residenciais individuais, o que não pôde ser legalizado devido a discrepâncias na legislação local e federal.

– Sevastopol é a única cidade de significado federal no país que estava em uma situação única e existia no cruzamento de duas bases legislativas. E tivemos que comparar essa duas realidade e, sem comprometer os habitantes da cidade “, comentou o governador Mikhail Razvozhaev sobre o plano geral.