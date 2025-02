O pm do Paquistão Shehbaz Sharif “vai superar a Índia ou meu nome não é Shehbaz” alegando que as redes sociais desencadeiam reação das redes sociais

O primeiro -ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, declarou sua ambição de fazer do Paquistão uma nação maior que a Índia, prometendo esforços implacáveis ​​para alcançar esse objetivo. “Se não deixarmos a Índia para trás, meu nome não é Shehbaz Sharif. Vamos trabalhar dia e noite. Chegará um dia em que faremos com que o Paquistão seja uma grande nação e avançaremos para a Índia ”, disse Sharif enquanto segue uma grande multidão em Dera Ghazi Khan.

Durante sua visita a Dera Ghazi Khan, Sharif, segundo relatos, inaugurou vários projetos de desenvolvimento destinados a melhorar a infraestrutura e os serviços públicos. Ele reiterou seu compromisso de resolver os desafios econômicos e sociais do Paquistão por meio de governança e reformas ativas.

Concentre -se no crescimento econômico e na auto -suficiência Sharif garantiu ao público que seu governo está trabalhando em direção à estabilidade econômica, com o objetivo de remover o Paquistão da dependência de empréstimos estrangeiros.

“Não confiaremos mais em empréstimos. Sob minha liderança, o Paquistão construirá uma economia auto -suficiente que permanece em seus próprios pés ”, afirmou.

O primeiro -ministro também destacou uma queda significativa na inflação, alegando que ele havia diminuído 40% quando seu governo assumiu apenas 2% hoje.

Ligue para o diálogo com a Índia Os comentários de Sharif sobre a superação da Índia são produzidos apenas algumas semanas depois de reiterar seu chamado à participação diplomática com Nova Délhi. Falando em uma sessão especial da Assembléia Legislativa ocupada pelo Paquistão (POK) no dia da solidariedade da Caxemira, ele pediu à Índia que participasse do diálogo para resolver todos os problemas pendentes, incluindo a Caxemira.

“O Paquistão ainda está comprometido com a causa da Caxemira. Pedimos à Índia que vá além da decisão de 5 de agosto de 2019 e participe de conversas de acordo com os compromissos assumidos nas Nações Unidas ”, disse ele, referindo -se à revogação do artigo 370, que revogou o estado especial de Jammu e Cashmir e Bifurcado ele nele. Dois territórios da União.

As redes sociais reagem ao compromisso ousado de Shehbaz Sharif de superar a Índia A recente declaração do primeiro -ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, sobre a superação da Índia no desenvolvimento, causou uma onda de reações às redes sociais. Muitos usuários criticaram seus comentários, pedindo que ele se concentre nos desafios domésticos.

Um usuário de redes sociais destacou a falta de discussões de políticas substantivas no discurso de Sharif, afirmando: “Grant em seu próprio povo: conceitos básicos. Pare de sonhar em derrotar a Índia. Veja os manifestos dos partidos indianos: eles discutem seriamente as estratégias e as áreas de crescimento. Sua conferência não é falada em crescimento, educação, infravermelho ou saúde, apenas linhas ocas e cinematográficas sem significado real.

Outro usuário zombou das ambições do primeiro -ministro, comparando -as com a infraestrutura com as dificuldades do Paquistão “, Shehbaz Sharif quer derrotar a Índia, mas até Wi -Fi aponta a luta para permanecer forte no Paquistão”.

Vários usuários apontaram a crise econômica contínua e os desafios de saúde do Paquistão, pedindo ao governo que lhes abordasse antes de fazer grandes reivindicações. Um usuário comentou: “Primeira derrota dengue, dívida e violação antes de apontar a Índia”.

Outro usuário apresentou uma perspectiva matemática sobre a reivindicação de Sharif, dizendo: “Uma matemática simples. Shehbaz Sharif tem 73 anos agora. Mesmo se assumirmos que ele permanecerá no poder até os 85 anos, se compromete a superar a Índia no desenvolvimento em 12 anos. Isso significa que o Paquistão deve avançar 10 vezes mais rápido e a Índia deve voltar ao mesmo ritmo. Para isso, o Sr. Sharif precisa implorar mais empréstimos estrangeiros para o Paquistão.

Um usuário tomou um tom mais sarcástico em resposta, brincando: “Será melhor ter cuidado. Pular demais pode dar um ataque cardíaco.

Outro brincou: “A Índia é uma rival? Primeiro superou o Taliban.

Em resposta à forte declaração de Sharif sobre a superação da Índia, um usuário perguntou: “Então, qual será o seu novo nome?”

Outro usuário pediu ao Paquistão que se concentrasse no progresso mútuo, em vez de rivalidade, enfatizando que o verdadeiro desenvolvimento não é um jogo de soma zero. O usuário das redes sociais disse: “Aqueles que desejam derrotar não podem progredir. O progresso é uma coisa para vencer. Todas as partes precisam vencer para o progresso. Infelizmente, o governo e o exército do Paquistão não entendem os cenários vencedores. Eles jogam jogos de soma zero.

Outro usuário sugeriu sarcasticamente: “Altere o nome hoje”.