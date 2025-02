O PM Modi chega na França para participar da AI Summit, manter conversas com Prez Macron – Cheque de verificação | Notícias da Índia

PM Modi France Visita: O primeiro -ministro Narendra Modi chegou à França na sexta -feira para uma visita de três dias para aumentar os laços bilaterais. Esta é a primeira etapa da sua visita de duas nações. Ele co -deputam uma cúpula de ação da IA ​​com o presidente francês Emmanuel Macron e manterá conversas bilaterais com ele. Após sua chegada, a comunidade indiana recebeu calorosamente o primeiro -ministro Modi quando chegou ao hotel.

Ele desembarcou em Paris recentemente. Esperamos os vários programas aqui, que se concentrarão em setores futuristas, como IA, tecnologia e inovação. pic.twitter.com/ezzbdc52cq – Narendra Modi (@Narendramodi) 10 de fevereiro de 2025

“PM @Narendramodi chegou a Paris a uma recepção especial. Ele recebeu calorosamente pelo ministro das Forças Armadas @seblelecornu de France no aeroporto”, disse o porta -voz do Ministério dos Assuntos Externos Randhir Jaiswal em posição em X.

P.M. @Narendramodi Ele chegou a Paris a uma recepção especial. Recebido calorosamente pelo ministro das forças armadas @Seley da França no aeroporto. pic.twitter.com/ebsryvswg5– Randhir Jaiswal (@meaIndia) 10 de fevereiro de 2025

À noite, o primeiro -ministro está programado para participar de um jantar organizado pelo Presidente Macron no Palácio Elysée em homenagem a visitar chefes de governo e estado.

Também é provável que o jantar participe do CEO de domínio tecnológico e de vários outros convidados distintos na cúpula. Na terça -feira, o primeiro -ministro Modi co -deputam a cúpula de ação da IA, juntamente com o presidente Macron. Modi e Macron também manterão discussões em formatos restritos e de delegação e irão ao fórum do CEO da Índia-France.

Na quarta -feira, os dois líderes visitarão o cemitério de guerra de Mazargues, mantido pela Comissão de Túmulos da Guerra da Commonwealth em Marselha, para prestar homenagem aos sacrifícios feitos pelos soldados indianos na Primeira Guerra Mundial.

Eles abrirão o novo Consulado Geral da Índia em Marselha. O PM Modi e Macron visitarão Cadarache, o local do Reator Experimental Termonuclear Internacional (ITER), um projeto de alta ciência. Esta é a sexta visita de Modi à França, segundo as autoridades. Da França, Modi viajará para os Estados Unidos na segunda etapa de sua turnê de duasções.

“Espero ter uma co -presidência da cúpula de ação da IA, uma reunião dos líderes mundiais e o CEO da Tecnologia Global, onde trocaremos opiniões sobre a abordagem colaborativa da tecnologia de IA para a inovação e o maior bem público em Uma maneira inclusiva, segura e confiável “, disse Modi em sua declaração de partida. O PM Modi e Macron também manterão discussões em formatos restritos e de delegação e abordarão o fórum do CEO da Índia-France.

O primeiro-ministro declarou que o segmento bilateral de sua visita proporcionará a oportunidade de revisar o progresso no roteiro Horizon 2047 para a Associação Estratégica da Índia-France, juntamente com o presidente de “meu amigo” Macron.