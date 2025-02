O primeiro -ministro Narendra Modi abordou os alunos sobre o tempo de gerenciamento, a redução do estresse e as opções de carreira. Ele se concentrou no gerenciamento eficaz do tempo, meditação e compreensão dos pontos fortes pessoais. Modi também destacou a importância da conscientização ambiental e do uso sábio da tecnologia. Sua mensagem teve como objetivo aliviar as pressões acadêmicas e promover um estilo de vida equilibrado e saudável.