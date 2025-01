O PM Modi e outros prestam homenagem a Bal Thackeray em seu aniversário de nascimento: ​​’intransigente nas crenças fundamentais’

Aniversário de nascimento de Bal Thackeray: ​​O primeiro-ministro Narendra Modi prestou homenagem a Bal Thackeray em 23 de janeiro por ocasião do aniversário de nascimento do cartunista e político indiano que fundou o indiviso Shiv Sena.

“Ele é amplamente respeitado e lembrado por seu compromisso com o bem-estar público e o desenvolvimento de Maharashtra”, disse Modi em um post no X.

Thackeray nasceu em 23 de janeiro de 1926. Ele fundou o Shiv Sena, que era um aliado de longa data do Partido Bharatiya Janata (BJP) antes de romper laços em 2019. O partido acabou se dividindo em duas facções: uma é liderada por Bal Thackeray em Uddhav Bal Thackeray e outros por Eknath Shinde, atual vice-ministro-chefe de Maharashtra.

“Ele foi intransigente quanto às suas crenças fundamentais e sempre contribuiu para aumentar o orgulho da cultura indiana”, disse o primeiro-ministro.

Aniversário de nascimento de Bal Thackeray Bal Thackeray, popularmente conhecido como Balasaheb Thackeray, nasceu em Pune, Maharashtra, em uma família Marathi Chandraseniya Kayastha Prabhu.

O pai de Thackeray, Keshav Thackeray, foi escritor, ativista social e líder do movimento Samyukta Maharashtra Chalwal. O movimento lutou por um estado separado para a população de língua Marathi na década de 1950.

Nos primeiros dias de sua carreira, Thackeray trabalhou como cartunista para o The Free Press Journal. Seus desenhos apareceram na edição de domingo do The Time of India. Ele deixou o emprego em 1960.

A carreira política Thackeray entrou na política em 1966 e fundou o Shiv Sena. O objetivo principal era proporcionar estabilidade no emprego aos maharashtrianos do estado. No final da década de 1960 e início da década de 1970, o Shiv Sena formou coalizões temporárias com diferentes grupos políticos em Maharashtra. Thackeray morreu em 17 de novembro de 2012, após sofrer uma parada cardíaca aos 86 anos.

O chefe do Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, e seu filho Aaditya Thackeray lideraram uma cerimônia de homenagem em 23 de janeiro para homenagear Bal Thackeray, em seu aniversário de nascimento. O evento, realizado em frente à estátua de Bal Thackeray em Fort, Mumbai, contou com a presença de trabalhadores do partido e apoiadores que ofereceram homenagens florais.

A dupla pai e filho de Thackeray enfeitou a estátua e prestou homenagem a Bal Thackeray, que ganhou o epíteto de ‘Hindu Hriday Samrat’ por sua defesa ferrenha do orgulho Hindutva e Marathi.

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, também prestou homenagens ao falecido político.

Ele foi intransigente no que diz respeito às suas crenças fundamentais e sempre contribuiu para aumentar o orgulho da cultura indiana.

“Dedicado ao longo da sua vida à cultura e ao nacionalismo Sanatan, o respeitado Balasaheb Thackeray ji sempre deu prioridade ao patriotismo no seu trabalho. A firmeza ideológica de Balasaheb, que nunca desistiu dos seus princípios mesmo em circunstâncias adversas, será sempre inspiradora”, disse Shah numa publicação no X em hindi.

Fonte