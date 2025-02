O PM Modi embarca em visitas importantes para a França e nós hoje: aqui está o seu itinerário completo

Leia também | PM Modi será o apresentador de ‘Pariksha pe charcha’ às 11h amanhã

Também é provável que o jantar participe de uma grande quantidade de CEO do domínio tecnológico e de uma série de outros convidados distintos na cúpula. No dia seguinte, em 11 de fevereiro, o primeiro -ministro Modi -Presidente da Cúpula de Ação da AI, juntamente com o presidente Macron, disse o secretário de Relações Exteriores Vikram Misri na semana passada.

A última reunião de Modi com Macron foi em 18 de novembro, fora da cúpula do THG20 no Rio de Janeiro, Brasil. Foi a terceira reunião entre os dois líderes em 2024, após a visita do Presidente Macron à Índia como o principal convidado para as celebrações do Dia da República em janeiro e sua reunião fora da Cúpula do G7 na Itália em junho, o Ministério das Relações Externas ((MEA) havia dito então.