O PM Modi encontrará Donald Trump? Índia e EUA organizam reunião à medida que aumentam as preocupações com as tarifas – o que está na agenda?

Espera-se que o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente dos EUA, Donald Trump, se reúnam em Washington em Fevereiro de 2025, enquanto diplomatas de ambas as nações coordenam os seus calendários para organizar um encontro entre os dois líderes. A reunião está sendo planejada devido a preocupações com as tarifas que o presidente dos EUA ameaçou impor à Índia e a outras nações do BRICS após tomar posse.

Diplomatas indianos e americanos estão tentando organizar uma reunião em fevereiro entre o primeiro-ministro Narendra Modi e o presidente Donald Trump em Washington, disseram à Reuters duas fontes indianas familiarizadas com as discussões.

A ameaça de Donald Trump de impor tarifas à Índia e outros países Depois de ser empossado como 47.º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump alertou que irá impor tarifas de 100 por cento aos países do bloco BRICS, do qual a Índia faz parte, se estes tomarem medidas para substituir o dólar americano.

“Se os países do BRICS quiserem fazer isso, tudo bem, mas vamos impor pelo menos uma tarifa de 100 por cento sobre os negócios que fazem com os Estados Unidos. Eles têm uma tarifa de 100 por cento sem sequer pensar”, disse ele.

A Índia tem sido um parceiro estratégico dos Estados Unidos nos seus esforços para combater a China. Com a nova administração a assumir as rédeas dos Estados Unidos, a Índia está ansiosa por melhorar a sua relação com os Estados Unidos em termos de comércio.

A agenda também inclui tentar facilitar aos seus cidadãos a obtenção de vistos de trabalhadores qualificados, disseram fontes à Reuters.

O que a Índia planeja fazer em relação às tarifas? Enquanto Donald Trump ameaçava impor tarifas, o relatório da Reuters citava fontes que diziam que a Índia estava disposta a oferecer algumas concessões a Washington. A Índia também estava aberta a oferecer incentivos para atrair mais investimento americano na Índia.

As autoridades esperam que uma reunião antecipada entre os dois ajude a iniciar os laços de forma positiva no novo mandato de Donald Trump, disseram as fontes, citadas no relatório.

