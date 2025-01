O PM Modi pressiona a ‘economia de concertos’ após a turnê do Coldplay em Mumbai e Ahmedabad

As apresentações recentes de Dua Lipa também contribuíram para a economia da música ao vivo, com renda estimada em tudo ₹50 crore, o Bt Relatório mencionado. Esses números indicam uma sólida trajetória de crescimento para o setor de eventos ao vivo, que é projetado para alcançar ₹143 bilhões para 2026.

Estima -se que a renda total gerada a partir das ações do Coldplay ₹133,2 milhões de rúpias, de acordo com um relatório de Aaditya Bhure no LinkedIn.

Os shows atraíram 223.000 fãs nas duas cidades, com os shows de Ahmedabad, atraindo mais de 134.000 participantes, o que o torna o concerto do maior estádio da Índia até o momento.

A recente série de shows da Music of the Spheres World Tour na Índia, que ocorreu em Mumbai de 18 a 19 de janeiro e Ahmedabad de 25 a 26 de janeiro de 2025, estabeleceu novos álbuns na cena da música ao vivo.

Na Índia, esse setor está emergindo solidamente, com estimativas que sugerem um valor potencial de mercado ₹6.000 a 8.000 milhões de rúpias, como concertos e eventos, estimulam as economias locais por meio de acomodações, alimentos e transporte, de acordo com Controle de dinheiro relatório.

A economia de concertos refere -se ao crescente ecossistema financeiro que envolve os eventos de música ao vivo. Com uma mudança significativa de vendas de álbuns físicos para apresentações ao vivo, é projetado que a economia de concertos atingirá US $ 31 bilhões em todo o mundo até 2026, promovida pela crescente demanda por experiências ao vivo e pelo surgimento de festivais de música

