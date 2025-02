O policial de Goa coleta mais de ₹ 17 lakh em multas de trânsito, suspenso

Goa News : A polícia de Goa suspendeu uma policial na quarta -feira, 5 de fevereiro, por supostamente peculato ₹17,3 lakh em multas de trânsito, em mais de 11 meses na delegacia de Bicholim, no norte de Goa.

A mulher agente, que foi publicada originalmente na delegacia de Bicholim e depois transferida para a célula de escolta, retornou ao peculato. ₹17,3 lakh para o tesouro do estado, relatado Hindustan Times .

O inspetor da polícia de Bicholim conduziu uma investigação preliminar, após a qual a apropriação indevida foi confirmada. Isso levou a uma investigação mais detalhada do policial subdivisional (SDPO).

“Uma consulta foi ordenada imediatamente após a luz do assunto. O pessoal da polícia em questão foi suspenso e o valor em questão foi depositado na conta do governo. De acordo com o resultado da investigação, mais medidas serão tomadas ”, publicou a polícia de Goa em X, anteriormente conhecida como Twitter.