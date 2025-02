O político do ator Vijay

O ator-político e o chefe do nascente Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Vijay recebeu segurança em escala ‘e’ em Tamil Nadu. O Ministério do Interior da União anunciou isso em uma notificação emitida em 13 de fevereiro. As fontes disseram que essa segurança foi acordada após uma auditoria de segurança interna do Escritório de Inteligência.

De acordo com a cobertura de segurança e haverá oito a 11 pessoas do CRPF com ele lidando com sua segurança. Dependendo da percepção da ameaça, a polícia e o governo na Índia fornecem segurança a pessoas de alto nível em seis categorias. E a segurança não é a mais baixa, mas ainda teria pelo menos duas pessoas com o indivíduo o tempo todo.

Segundo as fontes, a cobertura de segurança e também seria útil enquanto administrada à multidão toda vez que Vijay faz uma aparição pública. Eles acreditam que as enormes multidões que cobririam qualquer lugar onde Vijay aparecesse seria melhor administrado pela presença de segurança.

Enquanto isso, o presidente do Estado de Tamil Nadu BJP, K Annamalai, interrogou o governo do estado por não ter a previsão de fornecer detalhes de segurança.

“O governo central deu segurança ao CRPF ao líder da oposição EPS (Edappadi K Palaniswami), independentemente de a AIADMK (toda a Índia Anna Dravida Munnetra Kazhagam) estar em aliança com o BJP ou não”, disse Annamalai.

Segundo Annamalai, a cobertura de segurança foi concedida depois que várias agências marcaram que havia uma ameaça à sua vida. “Da mesma forma, o governo central deu a Vijay sua segurança. A razão pela qual Vijay não pode saber que o público é para a grande multidão … Por que o governo do estado não deu a Vijay essa segurança? Quando há uma ameaça à segurança toda vez que grandes multidões se reúnem, por que o governo do estado não apareceu e deu segurança? Há uma categoria de segurança XYZ em Tamil Nadu ”, perguntou Annamalai.