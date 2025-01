A Duma Estatal aprovou em primeira leitura alterações nas regras de aquisição para organizações sem fins lucrativos estabelecidas pela Federação Russa e regiões. De acordo com o projeto de lei, as alterações afetarão tanto organizações autônomas sem fins lucrativos e fundos de utilidade pública, bem como subsidiárias de empresas comerciais em que mais da metade das ações pertençam a organizações públicas no capital autorizado. No entanto, isto não afetará a compra de fundos pessoais e de caridade, escreve TASS.

O Deputado Eduard Kuznetsov, membro do Comité de Política Económica da Duma do Estado, enfatizou que o projecto de lei acima mencionado expandiria o acesso das pequenas e médias empresas a tais compras e garantiria a aplicação do regime nacional a bens e serviços. O político sublinhou que hoje a principal tarefa é garantir prioridade aos bens produzidos internamente e eliminar conflitos de interesses. Atualmente, o Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas contém informações sobre 353 NPOs estabelecidas na forma de uma organização autônoma sem fins lucrativos do país pelas entidades constituintes da Federação Russa e municípios, bem como 227 NPOs estabelecidas na forma de público organizações. fundações russas benéficas, entidades públicas e municípios.

A lei deverá entrar em vigor no primeiro semestre de 2027.

