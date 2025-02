O político israelense da extrema direita exige um ataque maciço contra Gaza depois que o Hamas atrasa a liberação de reféns sobre violações

Político israelense da extrema direita Itamar Ben-Real Segunda -feira pediu um total Assalto militar em Laçoincluindo ataques aéreos e terrestres, depois Hamas Ele disse que adiou o Lançamento de refém Planejado para sábado devido a violações israelenses da alta o incêndio de 19 de janeiro.

“O anúncio do Hamas deve ter uma resposta real da vida: um ataque de fogo em massa contra Gaza, da Aérea e da Terra, juntamente com um detido completo à ajuda humanitária à faixa, incluindo eletricidade, combustível e água”, disse o ex -ministro da Segurança Nacional . Em x.

Em janeiro, Ben-Gvir renunciou ao governo em oposição ao acordo de trégua de Gaza. Desde então, ele defendeu o que chama de “migração voluntária” dos palestinos de Gaza.

Ele pediu pacotes de ajuda que já foram trazidos para o enclave. “Devemos voltar à guerra e destruir”, disse ele.

O Hamas acusou Israel de não permitir que os palestinos deslocados voltem para suas casas e facilitem a ajuda humanitária no enclave.

Após o anúncio do grupo palestino, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou que o exército se preparasse no “nível de alerta mais alto” para qualquer cenário possível em Gaza.

Katz disse que o anúncio do Hamas constitui uma “violação absoluta” do acordo de trégua mediado pelos Estados Unidos, Catar e Egito.

O escritório do primeiro -ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que o país ainda está comprometido com o acordo de trégua “como escrito” e “leva qualquer violação a sério”.

O incêndio de três fases alta suspendeu a guerra genocida de 15 meses de Israel, que matou mais de 48.000 pessoas em Gaza e a deixou em ruínas.

Na primeira parte do acordo, que se estende até o início de março, 33 reféns israelenses serão divulgados em troca de vários prisioneiros palestinos. A sexta troca de Israelí-Famas foi agendada nesta semana.