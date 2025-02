"O pólo sagrado, morre c *** o": Milan-Internal, o caos é liberado após o derby | Olhar

“O Palo Santo del Milan”: Ironia sem fim nas redes sociais no final do derby Milão-interno, Concluído 1-1. A referência é aos três pólos que os Nerazzurri tomaram durante a competição. O primeiro foi retirado da nova entrada Bisseck, que atingiu a cabeça do canto. O segundo, sensacional, foi levado por Thuram, tentando empatar um chute na batalha em um chute de canto. O terceiro em recuperação total, com Dumfries. Em suma, boa sorte, tudo parece estar do lado de Rossoneri.

“Três posts e muito coração, focal interno com 1 – 1 no derby”, está em um tweet do relatório oficial dos Nerazzurri. “Três posts, uma multa seca que não é dada … perder teria viajado para Lourdes por uma assinatura. Nós a corrigimos. Bem. Muito semelhante. Nada para ser culpado Para a equipe … 3 gols cancelados e 3 poloneses … sempre entre forza “. E novamente:” má sorte ou ótimo c *** ou aqueles lá? #Milanointer “;” Você não precisava perder, mas nem mesmo ser igual ao que vimos “;” “”;