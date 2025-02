O bico ‘Muraso’ do DMK criticou fortemente uma seção da mídia, por isso foi uma campanha de informação errônea deliberada que envolve o caso das fezes em um tanque de água potável em Vengaivayal, uma mirante do programa de castas programado no distrito de Pudukkottai.

A publicação vinculada ao Partido no poder de Dravas Munnetra Kazhagam acusou certas mídias de usar o jornalismo de pesquisa como uma fachada para difamar ao governo de Tamil Nadu liderado pela DMK.

O editorial questionou a integridade daquelas casas de mídia que alegavam a participação do DMK no caso, o que sugere que, se realmente soubessem as identidades dos culpados, deveriam ter informado o Tribunal de Primeira instância ou a agência de investigação. “A única coisa que essas mídias precisam é dizer algo para manchar o governo da DMK e o projeto como ativistas de direitos humanos através de seus escritos. O governo da DMK não precisa proteger ninguém. A lei fez seu curso ”, afirmou o artigo.

A publicação também acusou essas organizações de mídia de politizar a questão. A investigação policial, dirigida pelo CAID Crime Branch (CB-CID), identificou os suspeitos. Em 20 de janeiro, foi apresentada uma folha de acusações contra três pessoas supostamente envolvidas na contaminação da água potável com fezes humanas. Isso ocorreu após uma extensa sonda que incluiu a análise de telefones celulares, forenses e médicos, testemunhos de testemunhas e testes de DNA.

Segundo Murasoi, a investigação foi exaustiva. Foram apreendidos 389 testemunhas, 196 telefones celulares foram apreendidos e 87 locais das torres foram examinados. Além disso, os testes de DNA foram realizados em 31 indivíduos, e imagens e vídeos excluídos das sentenças apreendidas foram recuperadas. A polícia também examinou as gravações de áudio do acusado e suas conversas, com amostras de voz tiradas das quais conversaram.

O editorial também defendeu a administração da questão do governo da DMK, desafiando as acusações de cobertura. “Por que o governo da DMK deveria proteger alguém que tenha esse estigma? Pergunte sua consciência. Você definitivamente receberá a resposta ”, concluiu.

Com entradas PTI