NÓS Presidente Donald Trump Na quinta -feira, ele disse que seu atraso de 75 dias na proibição da aplicação popular de troca de vídeos curtos Tiktok Pode se estender.

Em declarações aos jornalistas do Salão Oval, Trump expressou otimismo em chegar a um acordo para que a aplicação da propriedade chinesa seja vendida a uma empresa americana e obtenha a aprovação da sua empresa controladora Byte e o governo chinês.

Depois de assumir o cargo em 20 de janeiro, Trump assinou uma ordem executiva para adiar a aplicação da lei em 75 dias.

Quando perguntado se o prazo estava se aproximando, Trump disse: “Bem, eu tenho 90 dias de aproximadamente duas semanas atrás e tenho certeza de que pode ser estendido”.

“Mas vamos ver. Acho que não preciso fazer isso.”

“Será para a vantagem da China fazer o acordo”, disse ele.

A Tiktok enfrentou um escrutínio dos Estados Unidos sobre preocupações com a segurança nacional, com uma lei que exige que a bydert desintegrasse seu interesse no pedido ou na frente de uma proibição.