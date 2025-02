O prazo final da taxa de Trump paira sobre o Canadá, México, China Comercio

Presidente Donald Trump As novas taxas são desencadeadas no sábado nos principais parceiros de negócios dos EUA.

Trump promete 25 % de tarifas no Canadá e no México, apontando seu fracasso em impedir a imigração ilegal e o fentanil através das fronteiras dos EUA.

Também promete uma tarifa de 10 % para as importações da China, a segunda maior economia do mundo, que acusou que teve um papel na produção de opióides sintéticos.

Trump expressou repetidamente seu amor por tarifas e apontou que a ação de sábado poderia ser a primeira vôlei em conflitos mais comerciais que estão por vir.

Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos prometeu impor deveres à União Europeia.

Também prometeu tarifas sobre semicondutores, aço, alumínio, cobre, produtos farmacêuticos, além de petróleo e gás.

Trump voltou à sua fazenda Mar-A-Lago na Flórida durante o fim de semana sem eventos públicos em sua programação oficial. Ele foi ao campo de golfe no sábado de manhã.

– preocupações de crescimento –

Imaginar tarifas radicais em três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos implica riscos para Trump, que levaram à vitória nas eleições de novembro minuciosamente da insatisfação pública pelos custos da vida.

Os mais altos custos de importação provavelmente “almofam gastos com consumidores e investimento nos negócios”, disse o economista -chefe da EY, Gregory Daco.

Ele espera que a inflação aumente em 0,7 pontos percentuais no primeiro trimestre deste ano com tarifas, antes de aliviar gradualmente.

“A crescente incerteza da política comercial aumentará a volatilidade do mercado financeiro e a tensão do setor privado, apesar da retórica pró-negro da administração”, disse ele.

Os apoiadores de Trump minimizaram os temores de que caminhadas tarifárias aumentassem a inflação e alguns sugerem que seus cortes de impostos planejados e medidas de desregulamentação possam ajudar a combinar o crescimento.

Os legisladores democratas criticaram os planos de Trump e o líder da minoria do Senado, Chuck Schumer, disse na sexta -feira: “Estou preocupado com o fato de essas novas taxas aumentarem mais custos para os consumidores dos EUA”.

Canadá e México são os principais fornecedores de produtos agrícolas americanos, com importações para um total de dezenas de bilhões de dólares de cada país por ano.

As tarifas também chegariam à indústria automotiva com força, com as importações de veículos leves dos Estados Unidos do Canadá e do México em 2024, eles representam 22 % de todos os veículos vendidos no país, de acordo com a Mobilidade Global da S&P.

O grupo de pesquisa acrescentou que os fabricantes de automóveis e fornecedores também produzem componentes em toda a região, o que significa que as tarifas provavelmente aumentarão os custos dos veículos.

“Devemos nos concentrar em enfrentar concorrentes que manipulam o jogo, como a China, em vez de atacar nossos aliados”, disse Schumer em comunicado.

– Pronto para responder –

Tanto o Canadá quanto o México disseram que estão preparados para responder se Trump continuar com seu plano.

O primeiro -ministro canadense Justin Trudeau, disse na sexta -feira que Ottawa está pronta com “um intencional, forte, mas razoável, imediato.

“Não é o que queremos. Mas se você progride, também agiremos”, disse ele, referindo -se a Trump.

O presidente mexicano Claudia Sheinbaum disse que seu governo esperaria qualquer anúncio de taxa “com uma ótima cabeça”.

“Temos um plano A, Plano B, Plano C para o que o governo dos Estados Unidos decide”, acrescentou, sem fornecer detalhes.

O secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt, no entanto, demitiu na sexta -feira as preocupações de uma guerra comercial.

Os impostos sobre impostos de importação em caminhadas de petróleo de países como Canadá e México podem trazer “grandes implicações para os preços da energia dos Estados Unidos, especialmente no oeste dos Estados Unidos”, segundo David Goldwyn e Joseph Webster, do Conselho Atlântico, Atlantic .

Trump disse anteriormente que estava considerando uma isenção para as importações de petróleo canadense e mexicano e, na sexta -feira, acrescentou que estava considerando uma taxa mais baixa em petróleo.

Ele disse aos repórteres: “Provavelmente vou reduzir um pouco a taxa nisso”.

“Acreditamos que vamos reduzir para 10 %”, acrescentou.

Quase 60 % das importações americanas de petróleo são do Canadá, de acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso.

O óleo pesado canadense é refinado nos Estados Unidos e as regiões que dependem dele podem não ter um substituto pronto.

Os produtores canadenses teriam algum impacto nas tarifas, mas as refinarias dos EUA também seriam afetadas com custos mais altos, disse Tom Kloza no serviço de informações sobre preços de petróleo. Isso pode gerar aumentos nos preços da gasolina.