Dados de troca de criptografia mostram que a criptomoeda OFICIAL TRUMP, lançada por Trump na noite de sábado, já excedeu seu valor inicial em 4 vezes. Escrito sobre isso RIA Novosti.

Conforme esclarece a publicação, o preço inicial desta criptomoeda era de US$ 7 por unidade, mas às 01:00, horário de Moscou, seu valor era de US$ 28, e antes disso atingiu um máximo de US$ 34,5 em leilão para um ATIVO OFICIAL.

O volume total de negociação desta criptomoeda ultrapassou US$ 10 bilhões.

Anteriormente, MK informou que Trump queria uma mudança de poder na Venezuela.