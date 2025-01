Hoje, 13 de janeiro, é o Dia da Imprensa Russa. A este respeito, o prefeito de Kursk, Igor Kutsak, parabenizou os profissionais da mídia local pelas suas férias profissionais.

O prefeito disse em seu canal no Telegram que nos últimos anos o campo da informação mudou sensivelmente e as possibilidades do jornalismo moderno se expandiram significativamente.

O chefe da cidade destacou o trabalho dos funcionários da mídia impressa, televisiva, radiofônica e online, cujo trabalho agora é monitorado por toda a Rússia devido à situação na região fronteiriça.

O prefeito também agradeceu aos jornalistas de Kursk pela honestidade e objetividade na cobertura dos acontecimentos na região de Nightingale. E acrescentou que estava feliz em parabenizá-los pessoalmente por este feriado.

O evento aconteceu na presença do fotógrafo Vlad Malyshko. “MK na região de Chernozem” compartilha essas fotos com os leitores.