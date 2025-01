O prefeito de Los Angeles ordenou um corte de US$ 49 milhões no orçamento do Corpo de Bombeiros na semana anterior ao incêndio; Os cortes teriam fechado 16 postos.

Incêndio florestal em Los Angeles: Uma semana antes do início do incêndio catastrófico em Los Angeles, Califórnia, a prefeita Karen Bass ordenou um corte adicional de US$ 49 milhões no orçamento do Corpo de Bombeiros da cidade, informou o Daily Mail. preparação para lidar com a catástrofe, que já provocou uma perda estimada em 20 mil milhões de dólares.