O presente de diamante do primeiro-ministro Modi para Jill Biden está no topo da lista de presentes da Primeira Família dos EUA para 2023. E o custo foi…

Primeiro Ministro Narendra Modi $O presente de diamantes no valor de 17 lakh para a primeira-dama dos EUA, Jill Biden, em 2023, liderou a lista dos presentes mais caros para a primeira família naquele ano, de acordo com um relatório da AP.

O presidente dos EUA, Joe Biden, e sua família receberam dezenas de milhares de dólares em presentes de líderes estrangeiros em 2023, sendo os mais caros os mais caros $Diamante de 17 lakh (US$ 20 mil) do primeiro-ministro indiano Modi, disse.

O diamante de 7,5 quilates de Modi foi facilmente o presente mais caro oferecido a qualquer membro da primeira família em 2023, embora ele também tenha recebido um broche avaliado em US$ 14.063 do embaixador ucraniano nos Estados Unidos e uma pulseira, um broche e um álbum de fotos. no valor de US$ 4.510 do presidente e da primeira-dama do Egito, de acordo com uma contabilidade anual divulgada pelo Departamento de Estado na quinta-feira.

O diamante avaliado em 20 mil dólares foi retido para uso oficial na Ala Leste da Casa Branca, segundo um documento do Departamento de Estado, enquanto os outros presentes ao presidente e à primeira-dama foram enviados para os arquivos. O gabinete da primeira-dama não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o uso do diamante.

O próprio presidente dos EUA recebeu uma série de presentes caros, incluindo um álbum de fotos comemorativo avaliado em US$ 7.100 do recentemente deposto presidente sul-coreano Suk Yeol Yoon, uma estátua de guerreiros mongóis avaliada em US$ 3.495 dólares do primeiro-ministro mongol, uma tigela de prata de US$ 3.300 do o Sultão de Brunei, uma bandeja de prata esterlina avaliada em US$ 3.160 do presidente de Israel e uma colagem avaliada em US$ 2.400 da Ucrânia. Presidente Volodymyr Zelenskyy.

A lei federal exige que os funcionários do poder executivo relatem presentes que recebem de líderes e homólogos estrangeiros com um valor estimado em mais de US$ 480. Muitas das doações que atingem esse limite são relativamente modestas e as mais caras são frequentemente, mas nem sempre, transferidas para o Arquivo Nacional ou colocadas em exposição oficial.

Os destinatários também têm a opção de comprar o presente do governo dos EUA pelo seu valor de mercado, embora isso seja raro, especialmente quando se trata de itens de alta qualidade.

De acordo com o Gabinete de Protocolo do Departamento de Estado, que compila a lista a ser publicada na edição de sexta-feira do Federal Register, vários funcionários da CIA relataram ter recebido presentes luxuosos de relógios, perfumes e jóias, quase todos destruídos. Dos presentes destruídos, eles valiam coletivamente mais de US$ 132.000.

O diretor da CIA, William Burns, recebeu um astrógrafo de US$ 18 mil, que é um telescópio e uma câmera astrológica, de uma fonte estrangeira cuja identidade é confidencial. Isso está sendo transferido para a Administração de Serviços Gerais. Mas Burns relatou ter recebido e destruído um relógio Omega avaliado em US$ 11 mil, enquanto muitos outros fizeram o mesmo com relógios de luxo.

Abaixo do posto de diretor, os funcionários da CIA que relataram presentes não são identificados, mas um deles registrou um relógio Omega Seamaster Aqua Terra, um relógio feminino Omega Constellation, um colar de diamantes, uma pulseira com brincos e um anel que foram avaliados conjuntamente em USD. 65.100.

Todos eles foram destruídos, segundo o relatório, assim como um conjunto de joias femininas avaliadas em US$ 30 mil do joalheiro líbio Al Grew, composto por colar, pulseira, anel e brincos, recebido por outro funcionário da CIA.

Outro funcionário da CIA relatou ter recebido um relógio masculino Yacht Master II Rolex Oyster Perpetual avaliado em US$ 18.700, outro relatou ter recebido um relógio Rolex Oyster Datejust feminino avaliado em US$ 12.500 e outro recebeu um relógio Rolex Air King de US$ 7.450. De acordo com a lista, todos os três relógios foram destruídos.