O presidente alemão visitará Türkiye para falar sobre cooperação na indústria de defesa

Presidente turco Recep Tayyip Erdogan vai se encontrar com seu colega alemão Frank-Walter Steinmeier Na capital de Türkiye, Ancara, na quarta -feira, disse o diretor de comunicações na terça -feira.

As discussões se concentrarão na cooperação na indústria de defesa, com as relações de Türkiye-Alemanha a serem abordadas em todos os seus aspectos, disse Fahrettin Altun em X.

A situação da comunidade turca na Alemanha também estará na agenda, acrescentou Altun.

Ele disse que as conversas também devem incluir uma troca de opiniões sobre as relações de Türkiye-ee e problemas regionais atuais.

“Acreditamos que as relações bilaterais longas e profundas e profundas entre Türkiye e Alemanha se fortalecerão ainda mais nessa visita”, disse ele.