O presidente americano apoiou grandes ambições

Sim, você deveria ter visto as emoções do chefe da SpaceX, Elon Musk, após as palavras do novo presidente dos EUA sobre a conquista de Marte. Durante o seu discurso inaugural, Donald Trump anunciou a sua intenção de empreender um ambicioso programa espacial: enviar astronautas americanos para fincar a bandeira americana em Marte. Claramente, este é um endosso poderoso para Musk, que está literalmente obcecado com a ideia de colonizar o Planeta Vermelho. “A América vai para Marte”, não deixou de responder na rede social.



