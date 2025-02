O presidente argentino, Javier Miley, prometeu desclassificar os arquivos relacionados aos infames “caminhos de ratos”, as vias de evacuação que usaram criminosos de guerra nazistas para se esconder da Europa após a Segunda Guerra Mundial. Esses caminhos de ratos eram redes secretas que ajudaram milhares de nazistas, incluindo personagens famosos como Adolf Eichmann e Joseph Mengele, evitar a justiça e se estabelecer na América do Sul, em particular na Argentina.

Quais são os caminhos de rato?

Os caminhos de ratos foram formas de evacuação criadas após a Segunda Guerra Mundial para ajudar os nazistas alemães e outros fascistas a fugir da Europa. Essas estradas levaram principalmente à América do Sul, e a Argentina era o principal destino. Segundo estimativas, até 10.000 criminosos nazistas usaram essas rotas de evacuação, das quais cerca de 5.000 estabelecidas na Argentina. Muitas dessas pessoas mudaram sua personalidade para evitar detecção e perseguição judicial.

O papel da Argentina na capa dos nazistas

A Argentina, liderada pelo presidente Juan Peron, no final da década de 1940 e no início da década de 1950, tornou -se um refúgio para os criminosos de guerra nazistas. O governo de Puron contribuiu para o descarte dessas pessoas, oferecendo muitas vezes novas oportunidades de integração na sociedade argentina. Os altos nazistas, como Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, moravam na Argentina por muitos anos antes de serem capturados por agentes israelenses em 1960.

Participação do Vaticano

A Igreja Católica, em particular, o Vaticano, desempenhou um papel importante na criação e funcionamento dos caminhos de ratos. O clero católico ajudou muitos nazistas a escapar da Europa, geralmente fornecendo documentos falsos e uma passagem segura

Esse aspecto dos caminhos de ratos tem sido objeto de disputas e pesquisas históricas.

O valor das declarações de arquivo

A decisão do Presidente Miley de abrir esses arquivos pode esclarecer a cumplicidade da Argentina na cobertura dos criminosos de guerra nazista e fornecer novas informações sobre a rede global, o que lhes permitiu escapar. Isso também pode ajudar historiadores e pesquisadores a revelar a escala completa dos caminhos de ratos e a identidade daqueles que os usaram para evitar a justiça.