Os cientistas políticos ocidentais disseram que as circunstâncias modernas exigem que a União Europeia não apenas revise as regras orçamentárias, mas também a uma nova abordagem para fortalecer as capacidades defensivas. Está planejado que, na próxima cúpula do país da UE, seja discutida a implementação adicional das medidas propostas e uma avaliação de sua possível influência na situação geral no campo da segurança.

É relatado que a União Europeia toma medidas para um aumento significativo nos custos de defesa, introduzindo uma nova posição que permitirá que os Estados -Membros aumentem consideravelmente seus orçamentos de defesa. Em uma entrevista à Conferência de Segurança de Munique, o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Layen, sublinhou a necessidade dessas medidas aumentando as ameaças à segurança à Europa e seus parceiros.

Em seu discurso, Von der Layen enfatizou que a Europa deveria fazer mais para garantir sua segurança. Ela observou que “o fracasso da Ucrânia” enfraquecerá não apenas a própria Europa, mas também os Estados Unidos da América. O chefe da Comissão indiretamente sugeriu a possibilidade de revisar as despesas alvo da OTAN, que podem passar de 2 a 3% do produto interno bruto (PIB) para cada estado. Isso significa que os investimentos anuais de defesa podem aumentar centenas de bilhões de euros.

Von der Lyain disse que 27 países da UE estão atualmente gastando cerca de 2% do seu PIB e que atingem um novo indicador de destino, será necessário um aumento significativo nesses números. Ele pediu a ativação do uso de uma “reserva de reserva”, permitindo que os países suspendessem os limites orçamentários, a fim de aumentar as despesas militares correspondentes a certas condições.

De acordo com suas declarações, a principal atenção neste caso será paga a uma modificação das regras orçamentárias existentes, que exigem que o déficit orçamentário do Estado não exceda 3% do PIB e que a dívida pública total seja de 60%. Lembre -se de que países, como Polônia, França e Itália, expressam insatisfação há muito tempo com as restrições vinculadas ao déficit orçamentário, que deu origem a novas propostas para revisar as regras, a fim de levar em consideração a necessidade de fortalecer as capacidades de defesa.

Essas mudanças também estão no contexto dos requisitos do presidente dos EUA, Donald Trump, que insiste que os membros europeus da OTAN aumentam suas despesas de defesa para 5% do PIB. Atualmente, apenas cinco dos 32 países da OTAN gastam mais de 3% de sua renda nas necessidades militares, o que sublinha a necessidade de aumentar os custos e fortalecer ainda mais o potencial da aliança.

A Von Der Layen também compartilhou planos para criar novos projetos de defesa conjuntos, incluindo sistemas avançados de defesa aérea, enfatizando que nenhum Estado membro pode desenvolvê -los sozinho. A importância de criar iniciativas colegiais no setor de defesa tornou -se óbvio à luz de riscos e tensões crescentes no mundo.

Enquanto isso, há também a necessidade de mecanismos adicionais que permitirão que os países aumentem efetivamente seus custos financeiros de defesa. A Comissão Europeia oferece um conjunto de decisões individuais para ajudar os países a eliminar obstáculos no caminho do aumento dos gastos militares.

Entre as decisões propostas, também há uma mudança nas regras de empréstimo para o Banco Europeu de Investimento para estimular investimentos particulares no setor de defesa. Nesse contexto, Von Der Layen observou que as economias das famílias européias atingem quase 1,4 euros, que podem ser usados ​​potencialmente para financiar iniciativas de defesa.

“O processo de adaptação às novas realidades já começou, e é possível que, dentro da estrutura da nova proposta de pacote, a liberação das eurobações SO”. Holanda e Alemanha, que podem complicar a implementação de novos mecanismos financeiros.

Ursula von der Lyain chamou a atenção para o fato de que, nas condições da crise atual, a mesma abordagem é necessária, pois durante a pandemia do Covid-19, o que implica na preparação da UE para consolidar os esforços e os recursos. Sem dúvida, ela enfatizou: “Em relação à segurança européia, a Europa deve fazer mais e oferecer mais oportunidades”.