O Presidente da Coréia do Sul, Yoon, acusado de impor a lei marcial do choque: que penalidade da prisão poderia enfrentar?

Os promotores da Coréia do Sul acusaram o presidente Yoon Suk Yeol no domingo de liderar uma insurreição com sua breve imposição da lei marcial em 3 de dezembro, disse o principal partido da oposição.

As acusações não são precedidas por um presidente da Coréia do Sul e, se for condenado, Yoon poderá enfrentar anos de prisão por seu impressionante decreto da lei marcial, que procurou proibir a atividade política e parlamentar e controlar a mídia.

Sua medida desencadeou uma onda de agitação política na quarta maior economia da Ásia e um importante aliado dos Estados Unidos, com o primeiro -ministro também acusou e suspenso do poder e vários oficiais militares seniores acusados ​​de seu papel na suposta insurreição.

O escritório do promotor não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários. A acusação também foi informada pela mídia da Coréia do Sul.

Os pesquisadores anti -corrupção recomendaram a semana passada que apresentasse acusações contra Yoon, presas, que foram acusadas pelo Parlamento e suspensas de suas funções em 14 de dezembro.

Yoon, ex -promotor superior, está isoladamente desde que se tornou o primeiro presidente em exercício preso em 15 de janeiro, depois de dias de confronto armado e desafiador entre sua equipe de segurança e os funcionários que o prenderam.

Durante o fim de semana, um tribunal rejeitou duas vezes o pedido dos promotores para prolongar sua prisão enquanto realizava mais investigações, mas com as posições, eles solicitaram novamente que permanecessem sob custódia, disseram relatórios da mídia.

Os advogados de Yoon pediram aos promotores que o libertassem imediatamente do que chamam de custódia ilegal.

A insurreição é uma das poucas acusações criminais contra as quais um presidente sul -coreano não tem imunidade. É punido com prisão perpétua ou morte, embora a Coréia do Sul não tenha executado ninguém há décadas. Leia também | Por que o presidente sul -coreano Yoon Suk Yeol retirou a lei marcial? Explicado em 10 pontos.

“O escritório do promotor decidiu acusar Yoon Suk Yeol, que enfrenta cargos de chefe da insurreição”, disse o porta-voz do Partido Democrata, tem min-soo, em entrevista coletiva. “O castigo da cabeça da insurreição agora começa.”

Yoon e seus advogados discutiram em uma audiência no Tribunal Constitucional na semana passada em seu julgamento político, que nunca pretendia impor completamente a lei marcial, mas só pensou que as medidas eram um aviso para quebrar a estagnação política.

Paralelamente ao seu processo criminal, o Tribunal Superior determinará se deve rejeitar Yoon de sua posição ou restaurará seus poderes presidenciais, com 180 dias para decidir.

O Parlamento liderado pela oposição da Coréia do Sul demitiu Yoon em 14 de dezembro, fazendo dele o segundo presidente conservador a ser acusado no país.

Yoon encerrou sua lei marcial aproximadamente seis horas depois que os legisladores, enfrentando os soldados no Parlamento, rejeitaram o decreto.

Durante o confronto dramático, soldados equipados com rifles, coletes à prova de balas e equipamentos de visão noturna foram vistos entrando no prédio do Parlamento através de janelas quebradas.