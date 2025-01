O presidente da Duma regional, Vladimir Netesov, falou sobre o aumento dos pagamentos para reciclagem profissional para residentes de Voronezh com filhos

A própria medida de apoio está em vigor na região desde 2021. O certificado pode ser obtido para se qualificar para um nível de renda aumentado. As mudanças feitas pelos deputados ampliam o círculo de titulares de benefícios. Por exemplo, o critério de residência foi abolido e foi estabelecido que uma certidão será emitida não só no nascimento do segundo filho, mas também para cada filho subsequente.

Além disso, o valor do certificado aumentou para 59.580 rublos.

“O montante dos fundos é fixado nos custos médios de formação por pessoa para programas de formação profissional básica e programas adicionais do projeto federal ‘Promoção do Emprego’, que faz parte do projeto nacional ‘Demografia’, observou Vladimir Netesov, Presidente do Voronezh Duma Regional.

Anteriormente, o certificado deveria ser emitido somente após o cidadão celebrar um acordo com o empregador para aumentar os salários após a conclusão de programas de educação superior ou de reciclagem profissional. Agora um certificado pode ser emitido sem a celebração de tal acordo, ficando estabelecida a necessidade de sua assinatura na fase de disponibilização de recursos.