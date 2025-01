O presidente da Duma Regional, Vladimir Netesov, mencionou o montante das despesas da região de Voronezh para o desenvolvimento da saúde

Espera-se que a receita total do tesouro da região de Voronezh no ano novo exceda 191 bilhões de rublos. Os gastos ultrapassarão 208 bilhões. O défice é de natureza técnica e tem fontes comprovadas de reembolso.

– Uma das principais prioridades é garantir o funcionamento estável do sector social na região. O financiamento para a educação, a saúde, a protecção social, a cultura, a cultura física e o desporto, bem como para o emprego, foi integralmente assegurado, tendo em conta o aumento dos salários dos trabalhadores do sector público, bem como a indexação de fundos para projectos socialmente importantes e prioritários . despesas, disse o presidente da Duma Regional de Voronezh, Vladimir Netesov.

Por exemplo, no âmbito do programa estadual “Desenvolvimento da Saúde” em 2025, mais de seis mil milhões serão atribuídos à implementação do novo projecto nacional “Vida Longa e Activa” (anteriormente denominado “Saúde”). No âmbito do projeto regional ‘Combate à Diabetes Mellitus’, serão atribuídos 126,6 milhões de euros, nomeadamente para fornecer sensores para monitorização contínua da glicose em crianças dos dois aos dezassete anos e mulheres grávidas, e para desenvolver centros regionais e interdistritais especializados de descanso.

Mais de 1,1 mil milhões de euros destinam-se à modernização dos cuidados de saúde primários – construção de novos e renovação de edifícios antigos de organizações médicas, substituição de equipamentos. Mais de 3,9 mil milhões de euros serão atribuídos à criação de centros médicos e obstétricos e de clínicas médicas ambulatórias nas aldeias.

No âmbito do projecto regional “Protecção da Maternidade e da Infância” do projecto nacional “Família”, serão gastos mais de 550 milhões de euros na abertura de clínicas pré-natais, no equipamento ou reequipamento de centros perinatais e maternidades.

No âmbito do projeto regional “Fornecimento de medicamentos a determinadas categorias de cidadãos”, serão disponibilizados 2,6 mil milhões de euros para fornecer medicamentos a categorias privilegiadas de cidadãos, incluindo pacientes com doenças raras (órfãs).

Quase 1,4 mil milhões de rublos foram atribuídos à reforma de instalações de saúde no âmbito do programa regional.