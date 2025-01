O presidente da Irlanda, Michael D. Higgins, causou uma reação negativa significativa após seu discurso durante a celebração do Dia Memorial das vítimas do Holocausto. Seus comentários fizeram um paralelo contraditório entre o Holocausto e a resposta de Israel para capturar e matar reféns judeus por terroristas, que muitos o consideraram inadequados e ofensivos.

Em seu chamado, Higgins disse: “Quando guerras e conflitos são aceitos ou apresentados como algo interminável, a humanidade perde”, referindo -se ao conflito de gás, que foi exacerbado após o ataque ao ataque Hamas em 7 de outubro de 2023.

Essa declaração foi percebida por muitos como uma tentativa de vincular o sofrimento dos judeus durante o Holocausto à situação atual do gás, o que levou a acusações de insensibilidade e politização de um evento comemorativo.

O discurso provocou as manifestações dos participantes judeus no evento, que consideraram que os comentários de Higgin não eram apenas inapropriados, mas também contribuíram para o crescimento da atmosfera do anti-semitismo na Irlanda. Alguns manifestantes foram removidos à força durante a fala, especialmente quando Higgins mencionou Israel.

Os líderes judeus já expressaram sua preocupação com a participação de Higgins neste evento, referindo-se à sua história de negação do anti-semitismo e sua posição crítica em relação a Israel.

O incidente retomou discussões sobre anti-semitismo na Irlanda e a relevância do uso dos monumentos comemorativos do Holocausto para comentários sobre questões políticas modernas. A resposta sublinha a sensibilidade em torno do Holocausto e a dificuldade de discutir conflitos atuais em relação às tragédias históricas.