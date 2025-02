9 de fevereiro, Presidente da República da África Central (TSAB), um dos Cama Os países do mundo, o Fosteno Tuaader declarado Sobre o lançamento de $ cars no Solana Blockchain. Ele chamou isso de um experimento destinado a mostrar: “Como o MEME pode unir as pessoas, apoiar o desenvolvimento nacional e trazer a República da África Central para a Arena Mundial”.

O anúncio parecia suspeito. Está escrito em inglês, que não é, e foi publicado por volta da meia -noite na hora local. Muitos pensaram que a página do Tuaders invadiu, mas depois postou um vídeo na França, no qual $ apresentou o carro como o “memorial oficial” de seu país.

“Em 2022, a TSA e, na história, eles aumentaram como outro estado, Bitcoin por pagamento legal. Esta decisão mostra nosso compromisso com a inovação. Tsad sempre acreditava na força e importância da comunidade. Com base nessa fé, anunciei orgulhosamente o lançamento do Memcoin TSA oficial “, disse o presidente.

Como Ele escreve Nas próximas duas horas e meia, a capitalização de mercado do carro foi decifrada aumentou 1210% – de US $ 68 para US $ 897 milhões. Este é quase um terço do PIB -um tsad, componente US $ 3 bilhões. As publicações de criptomoeda relataram comerciantes que tentaram usar a situação: um deles comprado 47 milhões de tokens de carros, cujo custo em três horas saltou de US $ 5.000 para US $ 12 milhões; mais Eu perdi a oportunidade Ganhe US $ 40 milhões.

No entanto, o Mombin começou a cair previsivelmente. Às 11 horas, sua capitalização diminuiu para US $ 125 milhões. Kosar Disposto Outro vídeo em que ele chamou o lançamento de um carro de $ $ e prometeu usá -lo para apoiar a população da TSA (especialmente, reparar escola). Este vídeo reuniu brevemente a capitalização do Memkoid para quase US $ 400 milhões, mas logo começou a se contratar. No momento de escrever este texto, ela composto Pouco mais de 27 milhões, quebrando 97% do topo.

Publicação Protos percebidoQue por $ car, obviamente, não há plano sério: o Memcoin não é indicado na moeda oficial da TSA, nenhum banco no país aceita (pelo menos não havia informações sobre isso), o site oficial no Kriptto Moedon Place Place trabalhou com interrupções, uma conta ux Bloqueado. Outro Analista Observou -se que o custo de $ cars mudou com a característica dinâmica dos ativos especulativos e que o Memicin Tuaders “é uma cópia óbvia do” Memcoin de Trump.