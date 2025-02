O presidente tcheco, Peter Pavel, assinou a lei ucraniana Lex que realmente proíbe a cidadania deste país com os russos. As informações foram publicadas no site do Presidente da República Tcheca, prestaram atenção à Liberty do Rádio.

A lei está principalmente relacionada à extensão da proteção temporária dos refugiados ucranianos, as disposições sobre passaportes para os russos são adotadas lá como emendas.

De acordo com a lei, os cidadãos da Rússia terão que deixar o passaporte russo antes de receber o tcheco. Ao mesmo tempo, a maioria dos russos não será capaz de obter a cidadania tcheco até o final da guerra russa de Ikraini. Exceções serão feitas para refugiados políticos e crianças menores de 15 anos. Todos os pedidos de cidadania serão congelados.

Além disso, um novo artigo é introduzido na República Tcheca, que proíbe “a cooperação não autorizada com um estado estrangeiro”. Essa emenda, assim como as disposições sobre os russos, foi criticada por ativistas de direitos humanos, oposição e cidadãos russos que vivem na República Tcheca. Os autores do documento explicaram essas disposições com os interesses da segurança nacional.

Após uma invasão completa da Federação Russa, a República Tcheca apresentou uma das mais rigorosas limitações para os russos entre os países europeus. A República Tcheca parou de emitir vistos de turista e novas licenças de residência para os cidadãos da Federação Russa, e também é proibido entrar diretamente das fronteiras da zona de Schengen.

Para adquirir a cidadania na República Tcheca, você deve morar no país por pelo menos 10 anos e pelo menos cinco deles com permissão para residência permanente.