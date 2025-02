O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declara em 9 de fevereiro como ‘Dia do Golfo da América’ depois de mudar o nome do Golfo do México | Notícias do mundo

Washington: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou oficialmente 9 de fevereiro como “Dia do Golfo da América”, marcando o nome do Golfo do México. A proclamação foi assinada no domingo, enquanto Trump estava a caminho de Nova Orleans para o Super Bowl 59, com a Força Aérea que voava sobre a renomada região.

A mudança de nome segue a Ordem Executiva 14172, assinada em 20 de janeiro de 2025, que exigiu mudanças na área da plataforma continental dos EUA. Formada pelo Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida, que se estende ao limite marítimo compartilhado com o México e Cuba.

Feliz Golfo da América! pic.twitter.com/hfgmbrkh4s– A Casa Branca (@WhiteBouse) 9 de fevereiro de 2025

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, o presidente Trump justificou sua decisão, citando a importância do Golfo para os Estados Unidos. “Tomei essa ação em parte porque, como indicado nessa ordem, a área anteriormente conhecida como Golfo do México tem sido um ativo integral para nossa nação que já floresceu e permaneceu uma parte indelével dos Estados Unidos”, declarou Trump.

Trump enfatizou a importância da mudança de nome enquanto declarou oficialmente em 9 de fevereiro de 2025, como o dia de abertura do Golfo da América. “Como meu governo restaura o orgulho americano na história da grandeza americana, é apropriado e apropriado para nossa grande nação conhecer e comemorar essa ocasião transcendental e a mudança de nome do Golfo da América”, disse o comunicado da Câmara White.

A proclamação incentivou funcionários públicos e cidadãos em todo o país a observar o dia com programas, cerimônias e atividades apropriadas. Compartilhando um mapa que destaca o recém -chamado Golfo, a Casa Branca publicada em X, “O Golfo da América”.

Trump também compartilhou um vídeo de si mesmo assinando a proclamação, reforçando seu slogan da campanha: “Faça os Estados Unidos novamente, é claro. É isso que importa para nós”. O Google Maps confirmou que a alteração do nome será atualizada no sistema de nomes geográficos dos EUA.

De acordo com uma publicação X de 27 de janeiro, o nome será alterado para o “Golfo da América” ​​para os usuários nos Estados Unidos, enquanto o “Golfo do México” continuará no México. Para usuários fora desses dois países, ambos os nomes serão mostrados. O domingo marcou a primeira visita de Trump ao Golfo da mudança de nome, reforçando os esforços de seu governo para destacar a importância histórica e geográfica americana.