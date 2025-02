O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que os reféns liberados pelo Hamas pareciam “sobreviventes do Holocausto” | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou os reféns divulgados com os sobreviventes do Holocausto, disse um vídeo compartilhado pela Casa Branca.

No vídeo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse: “O Hamas tem sido um desastre. A propósito, tenho que lhe dizer que vi os reféns retornar hoje e pareceram sobreviventes do Holocausto. Eles estavam horríveis condições.

Trump também acrescentou: “Quanto mais podemos aceitar isso quando vejo isso? Eu sei que temos um tratamento no qual devemos ficar, pingar e continuar pingando, mas eles estão em muito mau estado. Eles foram brutalmente tratados , horrivelmente.

Em seus comentários, Trump acrescentou: “Não sei quanto mais podemos levá -lo. Não sei quanto tempo podemos levar. Quando vejo pessoas que eram pessoas saudáveis ​​um número razoavelmente curto de anos e anos atrás E olhe hoje, eles parecem envelhecer 25 anos.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos havia compartilhado seus planos no domingo para que os Estados Unidos reconstruíssem Gaza, dizendo que viu o enclave devastado pela guerra como um “grande site imobiliário”, disse a CNN.

“Eu acho que é um grande erro permitir que pessoas, palestinos ou pessoas que morem em Gaza, voltem em outro momento, e não queremos que o Hamas volte. Site, e os Estados Unidos possuirão e lentamente, muito lentamente, nós Não estão com pressa, desenvolveremos a estabilidade no Oriente Médio em breve “, disse Trump a jornalistas a bordo da Força Aérea um enquanto ele viajava para o Super Bowl em Nova Orleans, informou a CNN.

Durante a visita do primeiro -ministro israelense para nós, durante uma conferência de imprensa conjunta com Trump, Netanyahu declarou: “Sinto -me honrado por você (o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump) me convidou para ser o primeiro líder estrangeiro em visitando a Casa Branca em seu segundo mandato.

Elogiando a amizade e o apoio de Trump a Israel, ele acrescentou: “Eu disse isso antes e direi novamente, você é o melhor amigo que Israel teve na Casa Branca. E é por isso que o povo de Israel tem um respeito tão enorme por você “.