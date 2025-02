O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impõe 25% de tarifas em aço e alumínio | Notícias do mundo

O presidente Donald Trump eliminou na segunda -feira as exceções e isenções de suas tarifas de 2018 sobre aço, o que significa que todas as importações de aço serão tributadas no mínimo de 25%. Trump também aumentou suas tarifas de alumínio de 2018 para 25% para 25%.

“Estávamos sendo espancados por um amigo e inimigo igualmente”, disse Trump ao assinar duas proclamações mudando suas ordens durante seu primeiro mandato que entra em vigor em 4 de março. “É hora de nossas grandes indústrias retornarem aos Estados Unidos”. Os movimentos fazem parte de um impulso agressivo do presidente de restaurar o comércio global, e Trump diz que os aumentos de impostos sobre pessoas e empresas que compram produtos fabricados no exterior finalmente fortalecerão a manufatura nacional. Mas as tarifas afetariam os aliados, pois as quatro maiores fontes de importações de aço são o Canadá, Brasil, México e Coréia do Sul, de acordo com o American Iron and Steel Institute.

Trump também pretende restaurar os impostos dos EUA a todas as importações, para que coincidam com os mesmos níveis cobrados por outros países. Tudo isso está no topo das 10% das taxas que já colocou na China, as taxas de retaliação da China que começaram na segunda -feira e as tarifas dos EUA planejavam para o Canadá e o México que foram suspensos até 1º de março.

As tarifas de segunda -feira quase imediatamente geraram críticas do Canadá, a maior fonte de importações de aço. Candace Laing, presidente e CEO da Câmara de Comércio do Canadá, disse que Trump era uma força desestabilizadora na economia global.

“As notícias de hoje deixam claro que a incerteza perpétua está aqui para ficar”, disse Laing.

As tarifas correm riscos de inflação no momento em que os eleitores já estão cansados ​​de preços altos e temem que os preços aumentem o eclipse qualquer ganho de renda. Trump argumenta que as tarifas nivelarão o campo de jogo no comércio internacional e tornarão as fábricas dos Estados Unidos mais competitivos, para que qualquer dor que consumidores e empresas ache que valesse a pena.

“‘Equidade’ está aos olhos do espectador, mas a questão mais fundamental é se os Estados Unidos realmente se beneficiarem de taxas tão novas”, Benn Steil, diretor de economia internacional do Conselho Estrangeiro, um não -parto não -parto, não -cabeça -cabeças York Tank, ele disse em um e -mail. “Os custos dos EUA incluirão preços mais altos para os consumidores dos EUA, as taxas de retaliação no exterior e a perda de empregos nos EUA. E competitividade em empresas afetadas por custos mais altos de suprimentos”. Steil disse que outros países já estão adotando a abordagem de Trump desde seu primeiro mandato, já que o presidente impõe tarifas à premissa de que as importações criam riscos de segurança nacional. Isso ocorre porque as tarifas relacionadas à segurança nacional são legalmente imutáveis ​​na Organização Mundial do Comércio, o que significa que até agora a abordagem de Trump incentivou outros países a aumentar as barreiras comerciais.

“Não é de surpreender que tudo, desde portas de Marcos de Las, até bebidas alcoólicas”.

Dos aproximadamente 29 milhões de toneladas líquidas de aço importadas para os Estados Unidos no ano passado, pouco menos de 2% veio da China. Mas a Casa Branca argumenta que as isenções às taxas fornecidas nos quatro anos anteriores pelo governo Biden permitiram que o aço e o alumínio da China e da Rússia passassem por outras nações para chegar aos Estados Unidos.

Embora as tarifas possam ajudar a financiar fábricas de aço e fundações de alumínio, os custos para os fabricantes usados ​​como metais como matérias -primas para fabricar carros, aparelhos e outros produtos também podem aumentar.

Glenn Stevens Jr., diretor executivo da Michauto, disse que a indústria automotiva provavelmente precisaria aumentar os preços em resposta às tarifas. Por sua vez, os preços mais altos diminuiriam as vendas e danificariam os resultados da empresa, o que leva a menos empregos na fábrica.

“Se você olhar para tarifas repentinas de um sistema, não há muito bom para sair disso”, disse Stevens, seus comentários desafiando as próprias declarações de Trump de que suas políticas estimulariam os lucros em massa no trabalho da indústria automotiva.

A Casa Branca ainda não foi completamente neutralizada pela análise econômica que mostra que as tarifas prejudicariam o crescimento e intensificariam a inflação, apenas dizendo que essa análise é incompleta sem incluir o escopo total de cortes de imposto de renda planejados e regulamentares de Trump e regulamentação Mas Trump ainda precisa propor um plano orçamentário para desenvolver suas políticas para que os economistas possam julgá -los.

Os consumidores já parecem antecipar que a inflação se tornará um grande problema. Na sexta -feira, os resultados preliminares de fevereiro da Pesquisa do Consumidor da Universidade de Michigan descobriram que as expectativas de inflação de todo o ano aumentaram para 4,3% de 3,3% um mês antes.

Os economistas esperam que o relatório de inflação do governo programado para ser publicado na quarta -feira mostre que os preços dos consumidores aumentarão 2,8%, o que sugere que o público considera que as tarifas são um risco importante para o seu poço financeiro.

Os preços das ações das empresas siderúrgicas aumentaram abruptamente na segunda -feira, já que os investidores assumiram que as taxas aumentariam seus lucros. Cleveland-Cliffs, que deseja comprar o aço americano de Pittsburgh, aumentou 13% no comércio matinal. O aço dos EUA aumentou 4%.