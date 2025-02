Donald Trump disse que houve um “progresso” nas negociações no final da guerra russa de Ikraini, mas se recusou a relatar qualquer detalhe sobre conversar com Vladimir Putin, relata a Reuters.

Durante a entrevista com os jornalistas que o seguiram na viagem, Trump deixou claro que havia conversado com Putin. Ao mesmo tempo, ele não revelou nenhum detalhe dessa conversa. “Espero ter muitas conversas. Temos que parar esta guerra”, disse o presidente dos EUA.

Trump também enfatizou que os Estados Unidos mantiveram contatos com a Rússia e a Ucrânia. “Estamos negociando de ambos os lados”, disse ele.

“Eu realmente acredito que estamos progredindo. Queremos parar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, disse ele.

Donald Trump já havia falado sobre conversar com Vladimir Putin em uma entrevista ao The New York Post, publicado em 8 de fevereiro. Ele também não explicou com o que estava conversando com o presidente da Federação Russa. O secretário de imprensa do Presidente da Federação Russa Dmitry Peskov, a um pedido para comentar as palavras de Trump sobre uma conversa com Putin, disse que “ele não podia confirmar ou negar” essas informações.

Durante a campanha eleitoral, Trump afirmou que vê um de seus objetivos como presidente do presidente da guerra russa do Ikrain. Um supervisor especial na Ucrânia e na Rússia Keith Kellogs disse que estava planejando concordar com um acordo de paz dentro de 100 dias a partir da data da entrada de Trump.

Tudo o que se sabe sobre os planos de Trump para a guerra russa-ukrajski parece preocupada com Kiev Pedimos a Mihail Podolyak para dizer o que Green pensou sobre isso no escritório