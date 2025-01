O presidente dos EUA, Donald Trump, pede a Putin que acabe com a “guerra ridícula” com a Ucrânia ou enfrente… | Notícias do mundo

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou nesta quarta-feira o presidente russo, Vladimir Putin, para vir à mesa de negociações e “acabar com esta guerra ridícula” com a Ucrânia ou enfrentar um alto nível de sanções e tarifas comerciais. “Podemos fazê-lo da maneira mais fácil ou mais difícil, e a maneira mais fácil é sempre melhor”, escreveu Trump numa publicação na sua plataforma de redes sociais Truth Social.

O presidente dos EUA disse que não pretende prejudicar a Rússia, que ama o povo russo e que tem um “relacionamento muito bom” com Putin. “Nunca devemos esquecer que a Rússia nos ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial, perdendo quase 60 milhões de vidas no processo”, escreveu ele. Trump disse que fará um “enorme favor” à Rússia e instou-a a parar a guerra, já que ela “só vai piorar se não chegarmos a um acordo”.

“Não tenho escolha senão impor altos níveis de impostos, tarifas e sanções a tudo o que a Rússia vende aos Estados Unidos e a outros países participantes”, escreveu ele. Anteriormente, Trump disse na terça-feira que estava pronto para se encontrar com Putin a qualquer momento, mas ao mesmo tempo alertou que provavelmente imporia sanções à Rússia se esta não comparecesse à mesa de negociações sobre a questão da Ucrânia.

“Parece provável”, disse Trump aos repórteres quando questionado se os Estados Unidos imporão sanções adicionais à Rússia se Putin não comparecer à mesa de negociações. “A guerra nunca deveria ter começado. Se você tivesse um presidente competente, o que não tivemos, a guerra não teria acontecido. A guerra na Ucrânia nunca teria acontecido se eu fosse o presidente”, disse Trump.

“A Rússia nunca teria entrado na Ucrânia. Ele tinha um entendimento muito forte com Putin. “, disse Trump. . “Além disso, o Médio Oriente nunca teria existido porque o Irão estava falido”, acrescentou.

Em resposta a uma pergunta, Trump disse que está pronto para se reunir com Putin a qualquer momento. “Quando eles quiserem, eu me encontrarei. Milhões de pessoas estão sendo mortas… É uma situação cruel e agora são principalmente soldados. Eles mataram muitas pessoas e as cidades parecem locais de demolição”, disse ele.

“O que acontece com a Ucrânia é que morreram muito mais pessoas do que você relata. Você não está relatando os números reais, e eu não o culpo por isso. Talvez eu culpe nosso governo por não querer divulgar esses números, ” Trump disse aos repórteres. jornalistas.

Questionado se os Estados Unidos continuarão a enviar armas para a Ucrânia ou fecharão a torneira em breve, Trump disse que está a investigar o assunto. “Vamos investigar isso. Estamos conversando com (Volodymyr) Zelenskyy. Falaremos com o presidente Putin muito em breve e veremos como tudo acontece. Veremos muito em breve.” “, disse.

“Uma coisa que sinto é que a União Europeia deveria pagar muito mais do que está a pagar, porque com Biden, quero dizer, estamos lá por mais 200 mil milhões de dólares. há um oceano no meio, certo? A União Europeia deveria estar à nossa altura. Estamos lá por 200 mil milhões de dólares a mais do que a União Europeia. Quero dizer, o que somos? “Acho que a resposta é sim”, disse o presidente.

Trump também disse que o presidente ucraniano Zelensky lhe disse que gostaria de ter paz. “Ele me disse que quer muito a paz, mas que são precisos dois para dançar o tango. Veremos o que acontece. .” “É uma situação cruel”, disse ele.