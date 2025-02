O presidente dos republicanos do NYU College, Kaya Walker, renuncia dizendo que Barron Trump “não pertence”

Kaya Walker, chefe dos republicanos da Universidade da Universidade de Nova York, renunciou depois de chamar o filho mais novo do presidente Donald Trump como “raridade no campus”. Kaya Walker descreveu o primeiro aluno do ano da NYU, Barron Trump Vanity Fair Como “como uma raridade no campus”, acrescentando “ele vai para a aula, vai para casa”. Ele também disse à revista que um de seus professores brincou dizendo que o filho mais novo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, “realmente não pertence aqui”, referindo -se à política historicamente liberal da escola.