O presidente Draupadi Murmu apóia ‘Uma nação, uma eleição’ no discurso do Dia R, o Congresso diz ‘escrito pelo governo Modi’

Quando a Presidente Draupadi Murmu aprovou o projecto de lei “Uma Nação, Uma Eleição” no seu discurso à nação na véspera do 76º Dia da República, o Congresso disse que o seu discurso foi escrito pelo governo Modi. Sandeep Dikshit explicou a desaprovação do Congresso em relação a “Uma Nação, Uma Eleição”, dizendo que eleições frequentes são boas para o desenvolvimento, uma vez que os governos só se lembram de trabalhar nos meses que antecedem as eleições.