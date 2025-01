O presidente eleito Donald Trump apela ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos para suspender a sentença por silêncio

O presidente eleito, Donald Trump, pediu à Suprema Corte dos EUA que interviesse e cancelasse sua próxima decisão no caso de silêncio sobre dinheiro em Nova York, agendado para sexta-feira (10 de janeiro).

A equipe jurídica de Trump recorreu à Suprema Corte na quarta-feira (8 de janeiro) depois que os tribunais de Nova York se recusaram a adiar a sentença do juiz Juan M. Merchán. Merchan, que supervisionou o julgamento e condenação de Trump em maio passado por 34 crimes relacionados à falsificação de registros comerciais, indicou que não imporá penas de prisão, multas ou liberdade condicional.

Os advogados de Trump argumentam que uma decisão anterior do Supremo Tribunal que concedeu aos presidentes ampla imunidade contra processos criminais deveria ser aplicada ao seu caso.

Embora a decisão dissesse respeito a uma questão diferente, sustentam que significa que algumas das provas utilizadas no julgamento do silêncio deveriam ter sido protegidas pela imunidade presidencial. Merchan, no entanto, discorda desta interpretação.