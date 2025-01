O presidente espanhol diz que as relações com Türkiye devem melhorar ainda mais

Relações com Turquia deveria ser melhorado ainda mais, afirmou o Primeiro-Ministro espanhol Pedro Sanches ele disse terça-feira.

No seu discurso no segundo e último dia da IX Conferência dos Embaixadores Espanhóis, sublinhou que a UE deve ser fortalecida contra as forças reaccionárias que trabalham para a destruir.

Afirmando que a adesão à UE é a melhor coisa que aconteceu ao país em muitos séculos, Sánchez comprometeu-se a trabalhar por um bloco mais verde, mais justo, mais social e mais igualitário.

Chamando a atenção para a importância de avançar no diálogo com os países do Médio Oriente, afirmou: “Devemos melhorar ainda mais as relações com a Turquia”.

Sánchez referiu que o fortalecimento das relações com os Estados Unidos e a China, o apoio ao multilateralismo “forte e eficiente” e a defesa da democracia “contra os ataques híbridos e a desinformação” estão entre os principais objetivos da política externa do seu governo.

Alertou para a erosão do direito internacional e para o agravamento da situação dos direitos humanos em todo o mundo.