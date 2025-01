O presidente indonésio, Pabowo Subianto, brinca com o DNA indiano em um jantar e deixa o primeiro -ministro Modi dividido

O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, durante um jantar oferecido em sua homenagem pelo presidente Droupadi Murmu, brincou sobre sua nova conexão com a Índia e disse que um recente teste de DNA revelou que ele tem ascendência indiana.

“Algumas semanas atrás, eles fizeram uma prova de sequenciamento genético e um teste de DNA, que determinou que eu tenho um DNA indiano. Todo mundo sabe que quando eu ouço música indiana, começo a dançar. Deve fazer parte dos meus genes indianos , “Disse Subianto. Deixando os convidados divididos, incluindo o primeiro -ministro Narendra Modi e o vice -presidente Jagdeep Dhankhar.

Subianta, que estava em Nova Délhi como o principal convidado das celebrações do 76º dia da República da Índia, aproveitou a oportunidade para destacar os vínculos culturais e históricos duráveis ​​entre a Índia e a Indonésia.

“Uma parte muito importante da nossa língua vem do sânscrito. Muitos nomes da Indonésia são nomes sânscritos. Em nossas vidas diárias, a influência da civilização indiana antiga é muito forte”, disse ele, enfatizando a herança compartilhada entre as duas nações.

Ele também expressou sua admiração pela liderança do primeiro -ministro Modi, descrevendo -o como “inspirador”. Ele disse: “Estou muito orgulhoso de estar aqui na Índia. Não sou um político profissional, não sou um bom diplomata, digo o que está no meu coração. Vim aqui por alguns dias, mas aprendi muito com o Prime. ministro.” Liderança e compromissos de Modi.

Subianto elogiou a abordagem do primeiro -ministro para erradicar a pobreza e melhorar as comunidades marginalizadas e disse: “Seu compromisso de aliviar a pobreza e ajudar as partes mais fracas de sua sociedade é uma inspiração para nós. Desejo ao povo da Índia prosperidade, paz e grandeza nos próximos anos. Espero que a Indonésia e a Índia continuem sendo parceiros e amigos íntimos.

Horas antes, o Presidente Subrintos se juntou ao Presidente Murmu e ao primeiro -ministro Modi nas celebrações do Dia da República, realizado no Kartavya Path, onde foi dada uma recepção cerimonial.