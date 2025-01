O presidente indonésio Prabowo Subianto provavelmente será o principal convidado do Dia da República: relatório

O presidente indonésio, Prabowo Subianto, provavelmente participará das próximas celebrações do Dia da República como convidado principal, disse uma reportagem da mídia citando fontes. No entanto, aguarda-se uma confirmação oficial a este respeito.

Subianto, o antigo general do exército de 73 anos, assumiu a presidência da Indonésia em outubro de 2024.

Durante a visita, o presidente deverá manter conversações extensas com o primeiro-ministro Narendra Modi, disse ele segundo a agência de notícias PTI.

Em Junho do ano passado, o Primeiro-Ministro recebeu um telefonema de Subianto durante o qual os dois líderes discutiram formas de reforçar uma parceria estratégica abrangente entre a Índia e a Indonésia.

“Fiquei muito feliz em receber um telefonema do presidente eleito Prabowo Subianto. Desejo-lhe sucesso em sua próxima presidência”, tuitou o primeiro-ministro Modi na época.

Em 2024, o presidente francês Emmanuel Macron foi o principal convidado do Dia da República, enquanto o presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi participou do evento em 2023.

Em 2021 e 2022 não houve convidado principal para o Dia da República devido à pandemia de Covid-19. Antes disso, o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve presente nas comemorações em 2020, e o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa participou em 2019.

O desfile do Dia da República de 2018 contou com líderes de todas as 10 nações da ASEAN. Em 2017, o Xeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi, participou do evento.

O ex-presidente francês François Hollande e o então presidente dos EUA Barack Obama foram os principais convidados em 2016 e 2015, respectivamente.