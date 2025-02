O presidente russo Putin concorda em iniciar negociações no final da guerra na Ucrânia: Presidente dos Estados Unidos, Trump | Notícias do mundo

O presidente Donald Trump anulou três anos de política americana em relação à Ucrânia na quarta -feira, dizendo que ele e o líder russo Vladimir Putin concordaram em iniciar as negociações para terminar a guerra após uma súbita troca de prisioneiros. Trump disse que passou mais de uma hora no telefone com Putin e “acho que estamos a caminho de obter paz”. Ele apontou que mais tarde conversou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, mas não era um compromisso se a Ucrânia fosse um participante igual nas negociações dos EUA com a Rússia.

“Acho que o presidente Putin quer paz e o presidente Zelenskyy quer paz e eu quero paz”, disse Trump a jornalistas no Salão Oval. “Eu só quero que as pessoas deixem de ser mortas.” De sua conversa com Putin, Trump disse: “As pessoas realmente não sabiam o que eram os pensamentos do presidente Putin. Trabalhe para terminar e o mais rápido possível”.

Trump disse que “provavelmente” se reuniria pessoalmente com Putin a curto prazo, sugerindo que isso poderia acontecer na Arábia Saudita. Trump conversando com Putin enviou um sinal potencialmente dramático de que Washington e Moscou poderiam trabalhar para chegar a um acordo para encerrar a luta na Ucrânia ao passar pelo governo daquele país. Fazer fazer quebraria o governo Biden, que insistia firmemente que Kiev seria um participante completo de qualquer decisão tomada.

Perguntado especificamente sobre a Ucrânia como membro igual no processo de paz, Trump respondeu: “Pergunta interessante. Eu acho que eles têm que fazer as pazes. Eu não acho que seja prático tê -lo, pessoalmente “, disse Trump mais tarde sobre os membros da OTAN para a Ucrânia. Eu acho que provavelmente é verdade. “Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, o governo Biden se juntou a outros membros da OTAN para prometer que a participação na Aliança Militar Ocidental era” inevitável. ” eles para estar “D deixam isso”.

“Eles estão dizendo que há muito tempo, a Ucrânia não pode ir para a OTAN”, disse Trump. “E eu concordo com isso.” Muitos na Ucrânia verão como uma grande decepção. Em uma publicação sobre redes sociais, ele disse que teve “uma conversa significativa” com Trump que incluía a discussão sobre “oportunidades para alcançar a paz” e “a preparação de Kiev para trabalhar juntos no nível da equipe”. “Sou grato ao presidente Trump”, disse ele.

O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a conversa entre Trump e Putin cobriu uma grande quantidade de terra, incluindo o Oriente Médio e o Irã, mas essa Ucrânia era a principal abordagem. Peskov disse que Trump solicitou uma rápida cessação de hostilidades e um acordo pacífico, e que “o presidente Putin, por sua vez, enfatizou a necessidade de eliminar as causas fundamentais do conflito e concordou com Trump que um acordo de longo prazo poderia ser alcançado. “O presidente russo apoiou uma das principais tese do presidente dos Estados Unidos que chegou a tempo de nossos dois países trabalharem juntos”, disse Peskov a repórteres.

“O presidente russo convidou o Presidente dos Estados Unidos a visitar Moscou e expressou sua disposição para as autoridades dos EUA na Rússia por questões de interesse mútuo, é claro, incluindo a Ucrânia, o assentamento ucraniano”. Enquanto isso, a Ucrânia se ofereceu para chegar a um acordo com Trump para obter ajuda militar contínua nos EUA em troca do desenvolvimento da indústria mineral da Ucrânia, que poderia fornecer uma fonte valiosa de elementos de terras raras que são essenciais para muitos tipos de tecnologia.

Trump sugeriu que a ajuda continuasse a fluir, mas o secretário do Tesouro, Scott Besent, estava trabalhando na Ucrânia para obter garantias por escrito de que os Estados Unidos teriam acesso a seus elementos de terras raras e petróleo e gás. “Estamos pedindo segurança em nosso dinheiro”, disse Trump, apontando para a Ucrânia: “Eles concordaram”.

Zelenskyy twittou anteriormente na reunião com Best, dizendo “valorizamos nossa associação com os Estados Unidos” e “nos esforçamos para expandir nossas capacidades conjuntas”. Ele perguntou sobre as opiniões de Trump sobre a Rússia e Putin, o secretário da Casa Branca, Karoline Leavitt: “Acho que acredito que esta nação vê Putin e a Rússia como um grande concorrente na região. Às vezes, um adversário”. Mas ele também apontou para Trump: “Às vezes, ele gosta de ter boas relações diplomáticas com líderes em todo o mundo”. Trabalhar mais de perto com Putin na Ucrânia desafia a posição de Biden, que, junto com seus principais assistentes de segurança nacional, insistiu repetidamente: “Nada sobre a Ucrânia sem Ucrânia”.

O vice-presidente JD Vance, Secretário de Estado Marco Rubio e o enviado especial da Rússia-Ucrânia de Trump, o general aposentado Keith Kellogg, estarão na Alemanha nesta semana para a Conferência Anual de Segurança de Munique, que Zelenskyy também participará. As ligações seguem o chamado de Trump-Poutin dos Estados Unidos na Rússia, e a mudança de mar da política resultante seguiu uma troca de prisioneiros que resultaram na Rússia para libertar o professor da Escola da Pensilvânia, Marc Fogel, depois de mais de três anos de detenção em troca do criminoso russo Alexander Vinnik.

A Casa Branca descreveu a troca de prisioneiros como evidência de um degelo diplomático que poderia avançar nas negociações para acabar com os combates na Ucrânia. Em uma publicação sobre redes sociais que detalharam sua ligação com Putin, Trump escreveu: “Cada um de nós falamos sobre os pontos fortes de nossas respectivas nações e o grande benefício de que um dia teremos que trabalhar juntos”. Trump também apontou que “eles concordaram em que nossas respectivas equipes iniciem as negociações imediatamente”.

O presidente nomeou Rubio, o diretor da CIA, John Ratcliffe, o consultor de segurança nacional Michael Waltz e seu enviado especial do Oriente Médio Steven Witkoff para dirigir essas negociações. 14 -Sentença da prisão do ano. Eles o deixaram fora das trocas de prisioneiros anteriores com a Rússia que foram negociados pelo governo Biden. Vinnik, a outra pessoa envolvida, segundo duas autoridades dos EUA, foi presa em 2017 na Grécia, a pedido dos Estados Unidos, por acusações de fraude de criptomoeda e depois foi extraditada para os Estados Unidos, onde se declarou culpado no ano passado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.

Está sob custódia na Califórnia, esperando o transporte para a Rússia, disseram autoridades. O Kremlin confirmou que um cidadão russo foi libertado nos Estados Unidos em troca de Fogel, mas se recusou a identificá -lo até chegar à Rússia. Trump recebeu Fogel na Casa Branca na noite de terça -feira após seu retorno aos Estados Unidos no avião pessoal de Witkoff.