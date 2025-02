WASHINGTON: O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu que a Ucrânia pudesse estar sob controle russo “algum dia”, pois ele pediu ao país devastado pela guerra que compartilhasse seus recursos naturais em troca da assistência dos EUA. Trump, cujo retorno ao poder lançou dúvidas sobre bilhões de dólares em ajuda americana à Ucrânia, disse à Fox News na segunda -feira que havia dito a Kiev que queria “US $ 500 bilhões em terras raras”.

As autoridades ucranianas “concordaram essencialmente” a proposta, disse ele. A Ucrânia tem “terras tremendamente valiosas em termos de Terra Rara, em termos de petróleo e gás, em termos de outras coisas”, disse Trump. “Quero ter nosso dinheiro segurado, porque estamos gastando centenas de bilhões de dólares”.

“Eles podem fazer um acordo, podem não fazer um acordo. Eles podem ser russos algum dia, ou podem não ser russos um dia. Mas vamos ter todo esse dinheiro lá e dizer que eu quero de volta”. Trump, que expressou a necessidade de um fim rápido para o conflito, já havia lançado a idéia de conhecer o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nesta semana.

Além disso, a CNN em seu relatório disse que as observações de Trump provavelmente agradarão Kremlin, que anexou ilegalmente quatro regiões ucranianas desde que ele lançou sua invasão. O enviado americano para a Ucrânia e a Rússia, o general Keith Kellogg, anunciou que discutiria sua visão de paz na Ucrânia com aliados na Conferência de Segurança de Munique, de 14 a 16 de fevereiro.

A Kellogg deve visitar Kiev quatro dias depois, de acordo com a mídia estatal ucraniana. O Kremlin ecoou os comentários de Trump. Esperava -se que a invasão russa, que começou em fevereiro de 2022, rapidamente sobrecarregue a Ucrânia. No entanto, quase três anos após o conflito, a Rússia controla apenas um quinto do território da Ucrânia.

Em 2023, Moscou fez um referendo controverso nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, tentando legitimar sua anexação desses territórios. “Apesar de muitos perigos, (o povo) fez a cauda e votou” no referendo, acrescentou Peskov. No entanto, o referendo foi demitido como um “exercício de propaganda” por observadores internacionais, conforme relatado pela CNN.

“O fato de uma parte importante da Ucrânia querer se tornar russa, e o fato de já ter se tornado russo é (inegável)”, disse o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Que uma parte importante da Ucrânia já deseja se tornar a Rússia, referindo -se ao referendo realizado nas partes ocupadas da Ucrânia.

Na entrevista da Fox News, Trump também disse que seu governo fez um “tremendo progresso”, estabelecendo a base para possíveis negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente ucraniano, Zelensky, mencionou que “algumas pessoas sérias” do governo Trump visitariam a Ucrânia nesta semana antes da Conferência de Segurança de Munique, onde se espera que se encontre com Vance.

Trump também reiterou seu interesse em garantir um retorno sobre o investimento dos EUA na Ucrânia, particularmente em termos dos recursos do país.