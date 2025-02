Presidente turco Recep Tayyip Erdogan Ele realizou uma reunião com o Presidente Paquistão Asif Ali Zardari Em Istambul, no domingo.

A reunião ocorreu na casa de hóspedes do estado do aeroporto de Atatürk antes da partida de Erdogan para a Malásia. Zardari, que estava se preparando para deixar Türkiye, se reuniu com o líder turco antes de uma conferência de imprensa programada.

Os detalhes da sua conversa não foram revelados.